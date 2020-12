Piloto são-carlense conquista expressivos resultados em enduro

No pódio, Kauan comemora mais uma conquista: são-carlense é vice-líder do Nacional de Enduro de Motos - Crédito: Divulgação

O piloto são-carlense Kauan Gualter Arioli, de 23 anos, brilhou novamente, ao participar de mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Motos.

No final de semana esteve presente no Cuiabá Hard Enduro, ocorrido no Caxipó do Ouro, em Cuiabá/MT. Participou na categoria Nacional, ao lado de outros 19 competidores e conquistou a primeira colocação no prólogo realizado sábado, 5 e a segunda colocação no domingo, 6, em uma prova técnica com trechos bem acidentados.

Após esta participação, Kauan está agora na segunda colocação na classificação geral e tem chances de conquistar o título máximo na última etapa da competição, que será realizada nos dias 26 e 27 de janeiro em Barão dos Cocais/MG, devido a pandemia da Covid-19.

Animado com a evolução que tem conquistado nas provas anteriores, o piloto são-carlense faz projeções otimistas. “Além do Enduro de Motos, em 2021 quero superar os meus limites e ir em busca de muitas vitórias. Estou me empenhando para isso”, disse.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também