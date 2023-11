Patrocínios de casas de apostas no Brasileirão Série A podem movimentar quase meio bilhão de reais

SIGA O SCA NO

As casas de apostas dominaram o Campeonato Brasileiro. É comum ver propagandas de empresas do segmento durante os jogos, sejam elas nos painéis de leds, placas de publicidade, transmissões da televisão, rádio, ou uniformes das equipes.

E não para por aí, já que a tendência se estende para a Série B, onde a Estrela Bet App é patrocinadora máster do Ceará, em um contrato no valor de R$ 30 milhões por três anos, o maior da história da equipe.

Voltando para a elite nacional, o Brasileirão, apenas o Cuiabá não tem nenhum tipo de acordo com casas de apostas, mas já teve anteriormente. Portanto, 19 dos 20 clubes da Série A tem patrocínio de casas de apostas, sejam contratos menores ou masters.

Vale destacar que o Brasil passa por um processo de regulamentação das apostas esportivas e, segundo o Ministro da Fazendo, Fernando Haddad, o governo deverá receber R$ 15 bilhões por ano com a arrecadação de impostos.

Até que a legalização saia, os apostadores podem continuar usufruindo dos sites de apostas online tranquilamente, sem infringir a lei, desde que optem por empresas licenciadas em outro local.

Patrocínios chegam a quase meio bilhão de reais

Contabilizando apenas o Campeonato Brasileiro Série A, os 20 clubes do país movimentam meio bilhão de reais em patrocino, segundo estimativa. A marca que aparece mais vezes é o Esportes da Sorte, já que conta com acordos com quatro clubes, três masters, Athletico Paranaense, Bahia e Goiás.

Já em valores, quem se destaca é a PixBet. A casa de apostas fechou patrocínio com o Flamengo no valor de R$ 90 milhões por dois anos, porém, não é o acordo máster. A empresa estará presente na região da clavícula da camisa. É o maior acordo de um clube no país.

Outro patrocínio que deu o que falar é da Novibet com o Fortaleza. O site de apostas de origem grega acertou com o Leão por R$ 40 milhões, válido por duas temporadas. Como existe um acordo de confidencialidade, o clube não confirma os valores, mas ressalta que é o maior da sua história.

Saindo dos clubes e entrando nas competições, os sites de apostas também compram Naming Rights. Nessa linha, a Betano acertou com a Copa do Brasil e a edição de 2023 já levou o nome de Copa Betano do Brasil.

Mais um exemplo de acordos com casas de apostas, mas fora dos clubes e do Naming Rights, é o da CBF com a Galera.bet. A empresa acertou até o final de 2024 para expor a sua marca durante a competição, com direito a ações offiline, digital, entre outras.

Portanto, o patrocínio é importante para os clubes, competições, confederações e até mesmo para as marcas, já que todos ganham, seja com a exposição ou com valores recebidos.

