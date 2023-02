Marcus Vinícius renova com o Lobo por mais uma temporada

Família linda: renovado com o Grêmio e ao lado da esposa, Marcus Vinícius pararica o caçula Vinícius e comemora os 8 anos de Izabela - Crédito: Divulgação

No primeiro ano (2020), queda ainda na primeira fase; No ano seguinte, um trabalho mais organizado e a eliminação nas quartas de final. Em 2022, um “quase” impediu o acesso e a saída do campeonato na semifinal.

Ao que tudo indica, 2023, um ano em que a Federação Paulista de Futebol (FPF) “inovou” com a criação de uma nova divisão (a quinta) e consequentemente um inusitado rebaixamento e um curioso duplo acesso (o primeiro para se manter na ‘novata’ Série A4) e ainda o prêmio de conseguir o acesso a Série A3), o Campeonato Paulista da Série B (ou sub23) promete ser intenso. E nele, o técnico Marcus Vinícius irá tentar montar uma equipe para que o Grêmio São-carlense conquiste não somente um, mas dois acessos. O comandante renovou com o clube por mais uma temporada.

Seria um duplo prêmio para um jovem e estudioso profissional que se qualifica a cada ano e que irá comandar os Lobos da Central na temporada 2023.

Em três anos à frente do clube são-carlense, Marcus Vinícius tem uma campanha de respeito. Foram 42 jogos com 19 vitórias, 17 empates e apenas 6 derrotas, com 56 gols marcados e 28 sofridos.

Ao São Carlos Agora, em pleno Carnaval, o comandante do Lobo foi cordial ao afirmar sobre a permanência por mais um ano. “Sou muito grato a Deus por poder estar mais um ano à frente de um clube que pensa com essa mentalidade (sequência do trabalho). Acredito que eu seja o treinador mais longevo na divisão e no cargo. Isso ajuda muito nos processos de equipe”, ponderou.

Sobre a participação gremista na competição, mostrou otimismo. “Minha meta pessoal é buscar fazer uma campanha melhor do que ano passado, seguindo a evolução que temos tido durante os anos. Uma equipe competitiva e sabendo o que busca nos jogos e competição”, disse. “A ideia inicial é ficar entre os 16 primeiros colocados, se garantir na Série A4 em 2023 e depois dar voos mais altos”, disse.

PORTO SEGURO

Residindo em São Carlos há vários anos, Marcus Vinícius encontra-se em um “céu de brigadeiro”. Pai de um casal, tem muitos motivos para comemorar o bom momento profissional, pessoal e ainda familiar.

Além da renovação com o Grêmio, buscou atualizações como técnico de futebol e ainda, comemora o aniversário da primogênita Izabela, que completa nesta segunda-feira, 8 anos de vida e ainda como um exemplo de “papai coruja”, paparica o caçula Vinícius, de 4 meses, ao lado da amada esposa Izabel.

Leia Também