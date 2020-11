Gestores do São Carlos continuam a se capacitar

Rafael Chagas e Leonardo Carniato durante o curso de Manager Infantil (primeira tela da segunda linha e quarta tela da última linha, respectivamente) - Crédito: Divulgação

Apesar de, devido a pandemia da Covid-19, as atividades presenciais do São Carlos estarem suspensas e o Campeonato Paulista ter sido cancelado, o trabalho no São Carlos não para. Tanto é assim que, no último final de semana, nos dias 7 e 8, membros da diretoria e da comissão técnica participaram do 1º Fórum Paulista de Rugby Infantil realizado pela Federação Paulista de Rugby - de forma virtual.

Enquanto Jean Ferrari, treinador tanto da equipe adulta masculina como do Projeto Descobrindo o Rugby, participava dos cursos sobre as normativas para treinos e jogos para crianças dos 7 aos 13 anos, Rafael Chagas, coordenador do Descobrindo o Rugby, e Leonardo Carniato, Secretário Executivo do clube, fizeram cursos para manager infantil além de conhecer mais sobre o Projeto Hurra e debater sobre o calendário do rugby infantil paulista para os próximos anos.

"Foi um evento muito bom e é bem legal ver a Federação propondo essa discussão", comentou Rafael Chagas. "Os temas do Fórum foram muito relevantes, com alguns acrescentando muito ao nosso trabalho e outros demonstrando que estamos no caminho certo com o Descobrindo o Rugby. E é muito bom ver que eram vários os times participantes desse Fórum", emendou.

"O Fórum é importante para se trocar experiências, ver exemplos, tirar dúvidas. E, só assim, é que conseguiremos fazer o rugby crescer e se desenvolver no Estado", enfatizou Leonardo Carniato. "Foi uma grande ação da Federação. Agora, é levarmos tudo o que aprendemos para o clube e continuar trabalhando", disse.

