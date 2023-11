Em jogo de excelência, ASF São Carlos se despede do Paulista

ASF São Carlos se despediu do Paulista com um empate em São José - Crédito: Divulgação

A ASF São Carlos deu adeus ao Campeonato Paulista de Futsal Feminino. Na tarde deste sábado, 25, empatou em 1 a 1 com São José pela segunda partida da semifinal e acabou eliminado. A partida aconteceu no ginásio poliesportivo Altos de Santana. No primeiro jogo da série, em São Carlos, o time do Vale do Paraíba havia vencido por 2 a 1. Para ir à semifinal, era necessário uma vitória no tempo normal e repetir a dose na prorrogação.

Nesta partida, o técnico Fabiano Lourenço definiu o jogo como “de excelência”, pelo futsal praticado pelas duas equipes. “O nível técnico foi apuradíssimo”, afirmou.

De acordo com Fabiano, suas jogadoras estavam conscientes e focadas da necessidade do resultado. Porém, o primeiro tempo da partida foi truncado, com as anfitriãs tentando o gol e conseguiram fazer 1 a 0. As atletas são-carlenses sentiram o baque, mas não se desconcentraram.

No segundo tempo, após muita conversa e alterações no formato de jogar e depois de um período utilizando a goleira-linha, a ASF passou a dominar e chegou ao empate com Rafa Machado. “A partir daí tivemos o controle da partida, criamos chances, mas não conseguimos fazer o gol. Porém fizemos uma excelente apresentação”, afirmou.

Esta foi a última apresentação do ano da ASF São Carlos. As atletas entram em férias e será feito um planejamento para 2024. “Temos um grupo forte que conquistou respeito em todo o Estado. Agora é sentar, traçar novas metas e almejar novas conquistas. Entretanto, tenho a certeza que pudemos representar nossa cidade da melhor maneira possível no futsal paulista”, finalizou Fabiano.

