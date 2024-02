Casal são-carlense conquista ouros no São Paulo Summer

Suely e Luiz Carlos comemoram a medalhas conquistadas em Ribeirão Preto - Crédito: Divulgação

A cidade de Ribeirão Preto foi palco sábado, 24, do São Paulo Summer, realizado pela federação brasileira MMA e um casal de atletas de São Carlos fez bonito. Suely de Sousa Monteiro conquistou a medalha de ouro em sua categoria e o Luiz Carlos Vignally, repetiu a dose

Satisfeito, o casal não conteve a euforia ao retornar para casa, salientando que conseguiu conquistar o título de campeão do evento na categoria Gi e No Gi.

De acordo com Luiz Carlos, ele a esposa conquistaram uma dobradinha. Afinal, Suely Monteiro faturou a medalha de ouro na categoria peso meio médio e consegui trazer também uma medalha de prata no absoluto categoria livre.

“Conquistamos com muito suor e dedicação. Treinamos muito e minha esposa é minha parceira de treinos”, disse Luiz Carlos, salientando ainda que fez duas lutas na categoria médio No Gi contra atletas da equipe Alicerce BJJ e obteve a medalha de ouro. “Continuamos a treinar com o objetivo de conquistar o pódio do Campeonato Pan-Americano em junho. Obrigado a todos os amigos de São Carlos que acreditam no meu trabalho. Feliz em ser são-carlense”, finalizou.

