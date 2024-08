USP Filarmônica retoma concertos na USP São Carlos no dia 28 de agosto

Crédito: Divulgação

Após o habitual período dedicado a férias (julho), a “USP Filarmônica” vai retomar os seus habituais concertos mensais na USP São Carlos já com o primeiro concerto marcado para o final do corrente mês.

Com entrada gratuita, a “Série Concertos USP”, que comemora os 30 anos do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), regressa no próximo dia 28 de agosto, às 20h, com o “204º Concerto da USP Filarmônica”, apresentando obras de Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Antônio Carlos Gomes, Rubens Russomanno Ricciardi e Ary Barroso, sob a regência do maestro Prof. Dr. Rubens Russomanno Ricciardi.

Este concerto ocorrerá no Saguão do Teatro (Centro de Convenções), na Área 2 do Campus USP de São Carlos (Avª. José Antônio Santilli, 1050, Bela Vista São-Carlense – São Carlos), contando com os apoios da USP, Instituto de Química de São Carlos (IQSC/USP), Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), Centro Cultural da USP São Carlos, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP), Núcleo de Pesquisa, Ciências da Performance e Música (FFCLRP-USP), Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão do Campus USP de São Carlos (GCACEX) e USP Filarmônica.

A distribuição antecipada dos convites para este concerto ocorrerá nos próximos dias 26 e 27 de agosto, na Assessoria de Comunicação do IFSC/USP, entre as 9h30/11h30 e 14h/17h30, e no dia do concerto, na entrada do Centro de Convenções, na Área-2 do Campus USP São Carlos, entre as 18h/19h55. (Rui Sintra – Jornalista do IFSC/USP)

