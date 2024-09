Torneio de xadrez e exposição marcam 50 anos da Biblioteca do ICMC

Jogo de xadrez - Crédito: Pixabay

Nesta quinta-feira, 12 de setembro, a Biblioteca do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, completa 50 anos de sua inauguração formal, quando passou a receber o nome do matemático italiano Achille Bassi. Para marcar a data, duas iniciativas gratuitas e abertas à participação de toda a população serão realizadas: a partir desta quinta, a exposição A Biblioteca sob o nosso olhar passa a ocupar as vitrines do espaço; já no próximo sábado, 14 de setembro, é a vez do 1º Torneio de Duplas Xadrez tomar conta do terceiro piso a partir das 9 horas.

Para participar do torneio, basta se inscrever gratuitamente até o dia do evento ou enquanto houver vagas por meio deste formulário: https://icmc.usp.br/e/be6dd. Há espaço para acomodar 20 duplas, que vão disputar quatro rodadas eletrizantes começando às 9 horas, e concorrerão a prêmios em duas categorias: uma destinada para as duplas que já possuem registro na Federação Internacional de Xadrez (chamado de rating FIDE); e outra destinada às duplas que não têm esse registro. Além disso, as duplas poderão optar por um desses dois ritmos de jogo: 16 minutos com 5 segundos de acréscimo por lance; ou 21 minutos sem acréscimo (chamado de nocaute).

Já a exposição A Biblioteca sob o nosso olhar é resultado de um convite feito aos artistas profissionais e não-profissionais da comunidade são-carlense. Composta por 12 obras, a exposição traz uma diversidade de formas e técnicas, sendo: oito fotografias, duas com tratamento digital; duas aquarelas; uma aquarela com bordado e uma obra com técnica mista. A população pode conferir as obras até dia 30 de outubro nas vitrines da Biblioteca Achille Bassi, das 8 horas às 21h30.

1º Torneio de Duplas Xadrez CAASO/50 anos da Biblioteca do ICMC

Quando: sábado, dia 14 de setembro, a partir das 8h30

Local: piso 3 da Biblioteca Achille Bassi, na área 1 do campus da USP, em São Carlos

Endereço: Endereço: avenida Trabalhador São-Carlense, 400

Inscrições gratuitas até o dia do evento: https://icmc.usp.br/e/be6dd

Dúvidas? Escreva para biblio@icmc.usp.br

Exposição: A Biblioteca sob o nosso olhar

Onde: vitrines da Biblioteca Achille Bassi, do ICMC, na área I do campus da USP, no centro de São Carlos

Quando: todos os dias, até 30 de outubro, das 8 horas às 21h30

Endereço: avenida Trabalhador São-Carlense, 400

