Show de Prêmios da Paróquia de Santa Madre Cabrini acontece neste sábado

No próximo sábado, dia 13 de abril, a partir das 19h, a Igreja Santa Madre Cabrini promove um grande Show de Prêmios no salão de festas da igreja, localizado no Jardim Cruzeiro do Sul. A noite promete ser divertida e emocionante, com sorteios de prêmios que somam R$ 4.500,00, além de rodadas extras com brindes para os participantes.

O evento é uma ótima oportunidade para reunir a família e amigos em um ambiente agradável e confraternizar. O salão de festas da igreja estará preparado para receber o público com conforto e segurança. Além dos sorteios, o evento também contará com serviço de bar, com opções de bebidas e petiscos para todos os gostos.