São Carlos vive quatro dias de alegria e reúne 25 mil pessoas no Carnaval 2026

Crédito: divulgação PMSC

O Carnaval 2026, promovido pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, reuniu cerca de 25 mil pessoas ao longo dos quatro dias de festa. A programação espalhou-se por diferentes pontos, como Praça da XV, Fundação Educacional São Carlos (FESC), Parque do Bicão, Flor de Maio e os distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha, sempre com enfoque na diversidade cultural e na segurança dos foliões.

O secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, avaliou o resultado como extremamente positivo. “Foi um carnaval cheio de energia, de alegria e de criatividade. Tivemos muita fantasia, muita criança, muita família, e tudo isso em um ambiente seguro e tranquilo. Os músicos de São Carlos realmente fizeram uma grande apresentação”, afirmou.

Leandro Severo destacou especialmente o papel dos blocos carnavalescos, que superaram as expectativas e mobilizaram tanto grupos tradicionais quanto universitários. “Os blocos foram uma surpresa maravilhosa. Tivemos o Rochedo de Ouro, ligado ao maracatu, a Bateria da UFSCar e a Cajuteria, do Caaso. Essa integração dos universitários com a cidade foi impressionante. Muitos jovens que não são daqui ficaram em São Carlos para se apresentar, e isso trouxe uma energia nova para o carnaval”, disse.

O Flor de Maio também foi lembrado pelo secretário como um espaço de grande relevância cultural. “As duas noites no Flor de Maio foram muito movimentadas e alegres. Foi uma iniciativa que partiu da própria comunidade negra e da diretoria do clube, e agora volta para o calendário oficial do município. É uma retomada importante da tradição do Carnaval de clubes”, ressaltou.

A FESC e a Praça XV mantiveram sua força como pontos tradicionais da festa, com shows de bandas conhecidas e atividades voltadas para famílias. “A FESC e a Praça XV superaram as expectativas. Foram apresentações muito boas, com animação e segurança, e que mostraram o quanto o povo de São Carlos valoriza o Carnaval”, comentou Severo.

O secretário também destacou o papel dos distritos e dos espaços alternativos. “Em Santa Eudóxia e Água Vermelha tivemos atividades que ampliaram o alcance da festa. O Bicão recebeu o Baile de Máscaras, e os distritos mostraram que o carnaval não está restrito ao centro da cidade. Isso fortalece a ideia de um evento democrático e inclusivo”, disse.

A presença dos blocos na Avenida São Carlos foi outro momento marcante. “Os blocos trouxeram de volta para a cidade essa coisa do asfalto, da rua, da criatividade ao vivo. Tivemos sol, tivemos até um pedacinho de chuva, mas o público não arredou o pé. Foi uma atividade que surpreendeu pela mobilização, pela beleza e pela criatividade. Teve super-heróis, Smurfs e personagens de quadrinhos. Foi muito divertido”, relatou Severo. O secretário lembrou que o Sesi e o Sesc, integrantes do Sistema S, tiveram presença ativa na programação e reforçaram o peso cultural do carnaval em São Carlos.

No balanço final, o secretário resumiu o espírito da festa. “O que fica é que nós, brasileiros, e o povo de São Carlos também, adoramos o carnaval, adoramos o samba e adoramos nos divertir. E fizemos isso com muito respeito e energia positiva. Foi um carnaval que mostrou a força da nossa cultura e da nossa comunidade”, concluiu.

