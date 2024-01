Resumo das novelas

SÁBADO, 6

ELAS POR ELAS

Cris tem uma ideia para destruir o abrigo de animais de Ísis. Adriana desabafa com Marlene sobre Sérgio. Pedro confronta Marcos, que finge revolta contra as desconfianças do tio. Carol se incomoda com a atitude de Ulisses no trabalho. Giovanni convida Jonas para substituí-lo na empresa. Roberto suborna um juiz, e Vilma se preocupa. Lara se prepara para defender Renée. Yeda evita falar com Edu. Natália conversa com Marcos sobre sua herança, e o rapaz avisa a Jairinho que conseguirá o dinheiro. Adriana questiona Jonas sobre voltar a trabalhar com Helena. O abrigo de Ísis é denunciado nas redes sociais com um vídeo falso.

FUZUÊ

Merreca questiona Preciosa sobre o pagamento a Sabrina. Jefinho sugere que Selena seja gentil com Luna. Sabrina confirma a Merreca que foi Pascoal quem a contratou. Pascoal tenta fazer um acordo com César. Lampião se aconselha com Maria. Miguel suspeita de que Pascoal seja o culpado pelo atentado contra César. Maria se oferece para ser sócia do Beco do Gambá. Jefinho ajuda Selena a escrever uma música para Luna. Julião mostra para César a foto que tirou da Certidão do Inventário da Dama de Ouro. Maria Navalha decide abrir um salão de beleza para Soraya. Sabrina confessa, na frente de Luna, Miguel, Bebel e César, que foram Preciosa e Pascoal que a procuraram para usar sua cooperativa.

TERRA E PAIXÃO

A matéria contra Antônio é exibida na TV. Kelvin leva Ramiro para o Naitendei. Um grupo de apoiadores encerra a relação com Antônio e o Grupo La Selva. Antônio passa mal. Caio e Aline festejam a boa repercussão da matéria. Teresinha volta para o convento. Petra aconselha Luigi a impedir o casamento de Anely. O matador contratado por Antônio segue o carro de Marino e Lucinda. Anely se casa com Natercinho, e Petra consola Luigi. Lucinda é atingida pelo matador. Irene tenta convencer Antônio a voltar atrás na ordem dada para matarem Lucinda. O matador avisa a Antônio que o serviço foi feito.

