Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 15

GLOBO

ELAS POR ELAS

Danilo conquista a atenção de Helena, e Míriam fica satisfeita. Renée percebe a hesitação de Vic quanto à viagem. Márcia pede que Eugênia descubra o novo destino de Vic e Tony. Pedro pede perdão a Marcos, que aceita voltar para a casa dos tios. Carol confessa a Taís que ficou mexida com Marcos.

Tony garante a Cris que lhe retornará todo o dinheiro da dívida que ela quitou sem sua autorização. Mário tenta se declarar para Érica, mas Edu o interrompe. Aramis aceita o convite de Lara e é readmitido no escritório. Danilo se insinua para Helena. Márcia aciona um advogado para impedir a viagem de Vic.

FUZUÊ

Bebel desmaia, e Nero se desespera. Preciosa se emociona ao ver César. Nero enfrenta César. Maria vê César na igreja e é amparada por Rejane. Maria acredita que César voltou porque o tesouro foi encontrado. Preciosa atualiza César dos acontecimentos e faz intriga sobre Luna para o pai. Pascoal fica perturbado ao saber da volta de César.

Selena seduz Jefinho. Lampião incentiva Jefinho a escrever uma música romântica. César manda Julião procurar Luna e Maria. Merreca agride Julião. O advogado de Pascoal o questiona sobre a morte de César. César procura Bebel.

TERRA E PAIXÃO

Antônio manda seus peões seguirem Aline e sua família. Petra conta a Marta que viu pela primeira vez, em sonho, o rosto do homem que a assediava. Lucinda ameaça Andrade com nova medida protetiva. Graça fica constrangida com a aproximação de Dirceu.

Jonatas pede Graça em namoro. Petra visita Aline e ambas são surpreendidas por um bilhete ameaçador. Flor avisa a Jussara que tem um homem as seguindo. Marino diz a Caio e a Aline que não há provas contra Antônio. Rodrigo se oferece para abrigar Aline no convento de sua irmã. Petra é hostil com Dirceu.

