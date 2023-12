Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 13

GLOBO

ELAS POR ELAS

Pedro insinua que Marcos roubou a joia que ele daria para Taís. Helena anuncia que retirou a queixa contra Jonas, e Giovanni afirma que não confia mais na mãe. Sérgio questiona Fagundes sobre a execução de Danilo, e o capanga disfarça. Míriam treina Danilo para abordar Helena.

Marcos sai de casa, e Natália e Pedro brigam. Marcos manipula Carol. Aramis revela a Jonas que Helena retirou a queixa contra ele. Yeda se chateia com Edu. Taís tenta aproximar Lara de Mário e convida ambos para serem padrinhos de seu casamento. Marcos devolve a joia de Pedro sem ser visto. Carol admira Marcos.

FUZUÊ

César se lembra do tesouro da Dama de Ouro. Jefinho canta com Luna e Selena no palco. Maria ouve Luna falar para Soraya sobre os problemas financeiros de Nero. Pascoal manda seu advogado ameaçar Preciosa em troca de ajuda. Selena divulga uma notícia sobre ela e Jefinho, que abala a sua dupla com Luna.

Preciosa tem uma ideia para tentar manter Pascoal preso e pede a ajuda de Cecília e Miguel. Luna anuncia o final de sua dupla com Jefinho. César se lembra de Luna. Preciosa, Luna e Miguel são levados para falar com Merreca.

TERRA E PAIXÃO

Antônio se desespera ao saber que será avô dos filhos de Aline. Petra diz a Hélio que também continua apaixonada, mas ciente de que o amor entre eles é impossível. Flor convida Jussara para ser sua sócia. Caio diz a Jurecê que não sabe como proteger sua família de Antônio. Irene trata mal Angelina.

Kelvin inventa desculpas para Neide, para justificar sua presença na mansão no dia em que Agatha foi assassinada. Marino flagra Andrade no quarto de Lucinda, abraçado a um acessório dela. Antônio avisa a Irene que não será avô dos filhos de Aline.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também