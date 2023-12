Resumo das novelas

SIGA O SCA NO

TERÇA-FEIRA, 12

GLOBO

ELAS POR ELAS

Míriam tenta subornar Fagundes, que confessa estar interessado em uma parceria com ela. Helena se angustia ao lembrar da noite em que Bruno morreu. Marcos rouba o anel que Pedro compra para Taís e manda fazer uma cópia. Míriam, Danilo e Fagundes fecham uma sociedade contra Sérgio. Edu tenta conversar com Érica, que o rejeita.

Renée anuncia a possibilidade de se mudar para a Bahia e todos comemoram, enquanto Vic fica dividida. Yeda e Cris desconfiam de que Lara esteja apaixonada. Mário decide se declarar para Érica, e Edu se entristece. Míriam e Fagundes armam para Sérgio. Taís não gosta de saber que Marcos está morando com eles. Pedro descobre que o anel que comprou para Taís sumiu.

FUZUÊ

César se sente mal, e Julião o ampara. Nero e Maria firmam um acordo sobre o tesouro. Jefinho fica apreensivo com a viagem de Luna. Preciosa não se conforma com a decisão de Bebel sobre ela e Luna na Conde de Montebello. Pascoal descobre que ficará detido. Luna inicia sua apresentação ao grupo de executivos. Bianca acerta os detalhes para o podcast de Alícia.

Preciosa tenta atrapalhar Luna na reunião, e se enfurece ao saber que ela fechou negócio com a empresa internacional. César pesquisa sobre sua vida na internet. Tonico repreende Jefinho pelo atraso de Luna. Luna vê Selena e Jefinho serem ovacionados. Bebel procura Preciosa. César pensa em retomar sua vida.

TERRA E PAIXÃO

Antônio e Irene se enfrentam. Graça se sente ofendida e diz a Jonatas que não voltará mais a vê-lo. Ramiro e Kelvin conversam sobre o futuro da relação. Gentil repreende Jonatas e conta que Graça deu o dinheiro para o tratamento da fisioterapia, exigindo que o filho peça desculpas à namorada.

Aline passa mal. Graça perdoa Jonatas. Caio fica sabendo pelos médicos que Aline espera gêmeos, e que a gravidez requer cuidados. Angelina não gosta da ideia de ter Irene de volta à fazenda. Franco sabe por Laurita que Aline está esperando gêmeos e parabeniza Antônio.

Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

