Resumo das novelas

ELAS POR ELAS

Adriana discute com Jonas. Tony discute Renée. Jonas tenta reatar com Adriana. Wagner sonda Evilásio sobre sua família. Helena procura Jonas para falar sobre o filho. Ísis conta para Giovanni que almoçará com Sérgio. Yeda conversa com Edu sobre Érica. Natália fica surpresa ao saber que Carol está namorando Ulisses. Tony desiste do plano de Cris. Natália expulsa Carol da clínica. Lara quase flagra Roberto e Vilma arrumando a câmera que eles colocaram em sua sala. Ísis chega para o almoço com Sérgio. Carol sugere que Adriana conte a verdade para Ísis sobre o pai dela. Renée descobre que Wagner reapareceu e falou com Evilásio.

FUZUÊ

Luna pede mais uma vez a ajuda de Merreca. Miguel sugere fazer uma escavação na Fuzuê. Bebel se apavora com as decisões de Preciosa. Jefinho se preocupa com a baixa repercussão de seu clipe. Luna volta a vender suas peças na rua. Miguel questiona Rui sobre as chaves de lua e sol. Rejane reclama de Otávio Augusto para Caíto. Emília incentiva Nero a procurar Bebel. Bebel promete se vingar. Luna consegue falar com Cata Ouro. Olívia negocia com Preciosa. Miguel decide ir atrás de Luna. Preciosa manda Pascoal procurar Olívia. Luna decide aceitar a proposta de Tonico e fazer uma dupla romântica com Jefinho.

TERRA E PAIXÃO

Ramiro garante a Antônio que o matador contratado não sabe que o patrão foi o mandante do crime. Gentil avisa a Jonatas que deseja vingá-lo. Aline diz a Caio que talvez Jonatas não possa mais andar. Anely conta a Luigi sobre sua suspeita de que Hélio possa ser filho de Agatha. Antônio se surpreende com a agressividade de Agatha, que o acusa de assassino. Marta consente que Petra volte para casa. Andrade convence Gladys a montar o curso noturno. Aline diz a Gentil que quer ajudar Jonatas a tocar a plantação das terras dele.

