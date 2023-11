Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 31

ELAS POR ELAS

Helena afirma a Jonas que não deixará que ele fique com Adriana. Cris apoia Giovanni. Fagundes garante a Sérgio que Míriam não incomodará mais. Natália tem uma crise na clínica. Helena culpa Lara pelo fim de seu casamento. Érica garante a Renée que não reatará com Edu. Ísis faz as pazes com Giovanni. Lara contrata Edu. Adriana pede que Jonas não a procure mais. Roberto tenta ajudar Lara no escritório. Edu implora que Renée o ajude com Érica. Ísis exige que Tony explique por que ele e Cris querem se aproximar dela e de Giovanni. Carol teme que Wanda veja Ulisses em sua casa. Giovanni tem uma crise de ansiedade e não consegue sair de casa.

FUZUÊ

Luna se desespera com a possibilidade de perder seu contrato de trabalho, e Miguel tenta tranquilizá-la. Maria Navalha tem um mau pressentimento. Luna confronta Preciosa. Francisco questiona o valor do orçamento feito por Rui para a festa da Rainha da Fuzuê. Gláucia e Domingos se encontram. Bebel fala aos jornalistas e culpa César Montebello. Caíto e Bartô aconselham Soraya sobre Merreca. Merreca fala com o proprietário do apartamento de Luna. Olívia se surpreende com as atitudes de Rui. Cláudio motiva Miguel a se explicar para Luna. Luna pede para Jefinho passar a noite com ela.

TERRA E PAIXÃO

Jonatas protege Aline e acaba atingido pelo matador em seu lugar. Kelvin se recorda do momento em que ouviu a conversa de Antônio com Ramiro. Aline diz a Agatha que o tiro que Jonatas levou foi encomendado por Antônio para ela. O médico avisa que o estado de saúde de Jonatas é grave. Aline interrompe o discurso de Antônio, acusando o homenageado de assassino. Caio retira Aline do palco, protegendo-a de Ramiro. Anely observa a preocupação que Hélio tem com Agatha. Graça se preocupa ao saber que Jonatas está entre a vida e a morte. Luana nota o nervosismo de Kelvin. Antônio se faz de vítima e diz a todos que Aline ameaçou matá-lo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

