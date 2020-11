Resumo das Novelas

SÁBADO, 31

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Flor do Caribe

Cassiano se desespera ao saber que Samuca está com Alberto. Alberto diz a Samuca que Cassiano é um bandido. Ciro, Rodrigo e Amadeu implicam com Isabel. Lindaura aconselha a filha a procurar um advogado. Amadeu e Isabel se beijam. Bibiana e Donato falam sobre o caráter de Hélio. Ciro e Rodrigo implicam com Amadeu e Isabel. Samuca diz a Ester que não quer ir embora da casa de Alberto. Donato e Bibiana se orgulham da filha falando inglês. Samuca lembra palavras de Alberto sobre Cassiano e não fica à vontade com o pai. Cassiano abraça Samuca, mas o menino fica paralisado. Dom Rafael se preocupa com o sequestro da mulher e da filha. Alberto vai de surpresa à Vila dos Ventos e vê Ester e Cassiano juntos. Isabel e Amadeu resolvem ser só amigos, mas acabam se beijando. Cristal se surpreende ao ver Dom Rafael entrando em seu quarto.

Haja Coração

Agilson avisa a Leozinho que não contará a Aparício que ele é um fugitivo da polícia. Henrique conta a Beto que bateu no carro da mulher que o chamou de ladrão, sem saber que se trata da mãe do amigo. Henrique beija Penélope, que o agride. Beto desconfia de Tamara ao ver a irmã machucada. No dia do casamento de Fedora, Aparício comenta com Agilson que tem a sensação de estar entregando a filha para um vigarista. Aparício apresenta Leozinho para Camila, que se recorda de que o rapaz é um bandido procurado pela polícia.

A Força do Querer

Cibele se diverte com a tensão de Ruy. Biga descobre que Tatu ajudou a filha de Dantas e se irrita. Ruy conta para Caio o que Cibele fez e ele se preocupa. Shirley teme que a enteada sofra alguma consequência por ter mentido na delegacia. Ruy começa seu novo depoimento. Eurico descobre a intimação em nome de Biga e exige que ela se explique. Caio avisa a Ruy que conversará com Biga. Zeca dá um ultimato em Jeiza sobre a decisão de ser madrinha do bebê de Ritinha. Ruy não aceita que Jeiza seja a madrinha de Ruyzinho. Jeiza confidencia a Alan que ficou feliz com o convite de Ritinha. Cláudio tenta se reaproximar de Ivana. Heleninha questiona Bibi sobre seu afastamento de Caio. Rubinho compra um carro novo. Yuri mostra para Heleninha uma foto de Rubinho com seu cúmplice. Silvana arma para ficar uma noite inteira jogando e Dita se preocupa. Jeiza reconhece a voz de Rubinho na gravação de uma ligação suspeita. Jeiza pensa em como provar que a voz na gravação é de Rubinho. Cibele afirma a Dantas que foi agredida por Ruy. Simone estranha ao ver Silvana sair apressada de casa. Irene comenta com Silvana que esteve sozinha com Eugênio em sua casa.

RECORD

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Escrava Mãe

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também