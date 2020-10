Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 28

Malhação

Lica afirma a Keyla que não se envolveu com Deco e diz que não quer perder sua amizade. K2 estranha a ausência de K1. Dóris exige que Dogão ajude a organizar os livros da biblioteca da escola. Michel, pai de MB, insinua que investirá no Colégio Grupo caso Malu e Edgar sejam generosos com seu filho. Dóris descobre as dificuldades da vida de Dogão e comenta com Josefina. Keyla e Lica prometem tentar reatar a amizade. MB sente vergonha de seu pai. Malu se revolta contra Edgar. Lica volta para a escola e todos comemoram. Ellen e Lica ficam constrangidas uma com a outra. Malu anuncia um novo sistema de ensino no Colégio Grupo. Keyla encontra K1 chorando escondida.

Flor do Caribe

Alberto tenta conseguir a ajuda de Samuel e Lindaura. Juliano e Natália se curtem em uma praia deserta. Ester se recusa a entregar as crianças para Alberto. Alberto perde a cabeça e agride Samuel. Juliano descobre que o motor do barco quebrou. Juliano e Natália ficam presos em uma praia deserta. Samuca questiona Ester sobre o sumiço de Cassiano. Carol e Mila ficam preocupadas com a demora de Natália. Taís diz que tem algo a falar aos sobre Cassiano. Cassiano volta para a masmorra de Dom Rafael. Samuel aconselha Ester a pedir por Cassiano. Anoitece e Juliano e Natália ainda estão no mar. Tenentes desembarcam no Caribe em busca de Cassiano.

Haja Coração

Apolo pede a Tancinha para adiar o casamento. Tamara afirma a Beto que ele está apaixonado. Aparício decide conquistar Rebeca e não conta à arquiteta que é vice-presidente do Grand Bazzar. Shirlei descobre que Adônis abandonou o curso de Direito. Aparício comenta com Enéas que fará Rebeca se apaixonar novamente por ele, como suposto faxineiro. Bruna reclama por Giovanni não atender suas ligações. Francesca entrega o dinheiro a Genésio, que acaba retendo a feirante. Shirlei confronta Adônis sobre sua faculdade. Beto confessa a Henrique que está apaixonado por Tancinha.

A Força do Querer

Cibele se diverte com a tensão de Ruy. Biga descobre que Tatu ajudou a filha de Dantas e se irrita. Ruy conta para Caio o que Cibele fez e ele se preocupa. Shirley teme que a enteada sofra alguma consequência por ter mentido na delegacia. Ruy começa seu novo depoimento. Eurico descobre a intimação em nome de Biga e exige que ela se explique. Caio avisa a Ruy que conversará com Biga. Zeca dá um ultimato em Jeiza sobre a decisão de ser madrinha do bebê de Ritinha. Ruy não aceita que Jeiza seja a madrinha de Ruyzinho. Jeiza confidencia a Alan que ficou feliz com o convite de Ritinha. Cláudio tenta se reaproximar de Ivana. Heleninha questiona Bibi sobre seu afastamento de Caio. Rubinho compra um carro novo. Yuri mostra para Heleninha uma foto de Rubinho com seu cúmplice. Silvana arma para ficar uma noite inteira jogando e Dita se preocupa. Jeiza reconhece a voz de Rubinho na gravação de uma ligação suspeita.

RECORD

Amor Sem Igual

Furacão e Caio são atacados por Bernardo. Miguel visita Duplex. Ramiro exige que Donatela arme contra Vânia. Olympia libera Poderosa. Furacão e Caio sofrem com os maus-tratos de Bernardo. Fabiana e Miguel enganam o delegado. Furacão desabafa com Poderosa. Miguel e Fabiana ameaçam o delegado. Leandro alerta Bernardo sobre Tobias. Tobias trama com Beto.

Fabiana olha para Miguel com admiração. Ramiro nota o olhar de Donatella para seu filho. Poderosa sente ciúme de Miguel com Fabiana. Donatella fala com alguém misterioso. Poderosa tenta disfarçar o ciúme. Geovani fica surpreso ao saber que Donatella vai se casar com Ramiro. Tobias avisa a Bernardo que a polícia está vindo prendê-lo pelo assassinato de Angélica.

Jesus

Pilatos fica furioso com a informação de Caifás. O governador romano manda a filha de volta para Roma. Jesus agradece a acolhida de José de Arimatéia e avisa que irá para o Monte das Oliveiras. Chuza nota o sumiço de seu anel. Almáquio conversa com a mulher encurvada. Longinus se declara para Kesiah. Susana sugere que Shabaka peça a mão de Mirian em casamento. Chuza procura pelo anel. O Satanás fala ao ouvido de Dimas. Petronius se irrita ao ouvir a mulher encurvada falar sobre Jesus. Claudia tenta apoiar Helena. Dimas afirma que não roubou o anel de Chuza. Asisa diz que falará com seu filho sobre Jesus. Filipe repara no anel de Judas. Helena pede para ir ao jardim.

Petronius pede para Caius escoltar a filha de Pilatos até Roma. Claudia conversa com Joana sobre Helena. Pilatos lamenta a atitude da filha. Edissa ajuda uma criança carente. André implica com João. Deborah agradece a ajuda de Tiago com as crianças. Caifás pergunta sobre as obras do aqueduto. Judite ainda cogita fugir com Gestas. Helena se despede de Deborah. Sula se preocupa com os filhos. Pilatos tenta se explicar com Helena e eles se abraçam. Maria fala sobre Sula com Gabriela. Helena se despede de todos no palácio. Longinus beija Kesiah. Devido as obras do aqueduto, um forte tremor abala a cidade. A torre de Siloé começa a desabar. As pessoas entram em pânico. Goy vê uma enorme pedra indo na direção de Kesiah.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Eléctron, Multi e Fog se disfarçam de soldados do exército e surgem diante de Cris, Tarso, Gaspar e Luciano. Júlia manda Gabriela entregar a ampola da vacina que ela roubou. Ezequiel e Nadir ficam satisfeitos ao ver que o chip da obediência funcionou em Érica. Nati discute com Valente por causa de Gabriela. Juno se comunica com Gór e diz que está descobrindo quem é o pai de Meta. Drácula exige que João lhe dê dinheiro, mas ele se recusa.

Escrava Mãe

Osório entra em seguida e fecha a porta. Ela chora, desesperada, diante da fúria de Osório. Ele desfere um tapa no rosto dela, que cai no chão. Osório já deita sobre ela e começa a tirar a própria roupa. Bá Teixeira chora, sem forças. É quando a porta se abre bruscamente e Genésio entra como fosse empurrado. É Guilherme que capturou Osório. Miguel se ajoelha diante de Maria Isabel e a pede em casamento. Juliana aceita ser esposa de Sapião, que se espanta. Juliana corre e abraça Sipião. Sapião fica frio com Juliana e ela estranha e questiona. Sapião diz que não quer mais se casar com Juliana.

SBT

Chiquititas

Leticia aproveita o passeio de bicicleta com Dani e Carol, as três se divertem no parque. No Café Boutique, Beto comenta com Tobias e Clarita o sucesso do show que Tomás Ferraz abriu. No mesmo momento, Eduarda entra na loja e Clarita pede ao barista que se esconda. A socialite liga para Tomás Ferraz e o celular de Tobias toca. Eduarda marca com o barista um encontro no Café Boutique e rapaz não sabe o que fazer. No parque, Leticia pergunta a Carol se ela cuidaria de Dani caso acontecesse algo com ela. A moça afirma que sim, mas estranha a conversa da amiga e fica preocupada. No orfanato, as crianças se preparam para fazer um piquenique e ler os livros no pátio. Duda chega ao local e deixa Mosca enciumado. Na mansão da família Almeida Campos, Junior cobra uma resposta de José Ricardo. O empresário entrega ao filho um papel com o nome e endereço da suposta mulher que ele entregou o filho de Gabi. Acreditando no pai, Junior promete encontrar a moça e saber a verdadeira história de sua sobrinha. Ao ver o filho saindo, José Ricardo se lembra do momento que Sofia lhe propõe abrir um orfanato e se compromete a cuidar da criança. O empresário fica preocupado e reforça para ele mesmo que ninguém pode saber da verdade, pois os filhos jamais o perdoariam.

No orfanato, Tati sente a falta da irmã e Cris diz que Vivi está com as Top. No passeio com as patricinhas, Débora e Priscila tratam a garota mal e a questionam sobre o book que a órfã disse que faria. Do lado de fora do orfanato, Cícero observa a casa e tem a esperança de ver Tati e Vivi. No pátio, as crianças escolhem os livros que irão ler e Mili dá a ideia de eles fazerem uma historia compartilhada. Junior vai ao endereço que seu pai lhe entregou e encontra uma mulher. O rapaz a questiona sobre a criança que José Ricardo entregou a ela. Antônia (Miriam Palma) diz que o bebê morreu e foi cremado. Estranhando o comportamento da moça, Junior pergunta a ela se seu pai a pagou para mentir para ele. Antônia se irrita e deixa o rapaz sem resposta. Sem a presença de Junior, a moça liga para José Ricardo e avisa que o rapaz acaba de deixar o local. No Café Boutique, Tomás Ferraz, que na verdade e Tobias disfarçado, chega à loja para encontrar Eduarda. Ao ver o suposto cantor português, a socialite fica feliz e conta a ele que Maria Cecília está sofrendo após o termino do namoro. A ex-modelo fala para o português que a filha não está conseguindo arrumar um novo emprego e que a situação está difícil. Surpreso, Tobias diz que fará algo para ajudá-las. No mesmo momento, fãs entram no Café Boutique e pedem autógrafo para o artista.

No orfanato, Tati decide passear com Pipoca. Cícero, que está sentando próximo a casa, brinca com a mascote dos órfãos. O homem se emociona após saber que a pequenina é Tati. No Café Boutique, Leticia e Beto colocam as fãs de Tomás Ferraz para fora da loja com receio que Armando veja. Cícero conversa com Tati e a pequenina conta que mora com Vivi no orfanato. Em casa, Maria Cecília se desespera com a sua situação. No mesmo momento, Tobias, vestido de Tomás Ferraz, entra em seu quarto e a surpreende. Vivi volta do passeio com suas novas amigas e Cícero observa a filha. A pequenina vai à sala de Cintia e pede para que ela a ajude em sua carreira de modelo. Cintia pede paciência para a órfã e Vivi se irrita. Maria Cecília revela a Tobias que desde que começou a namorar com ele, sua vida se transformou. O barista confessa à moça que se ela quiser, ele desiste do personagem. Maria Cecília destrata o rapaz e pede para que ele vá embora. No orfanato, Binho, Rafa e Ana percebem que Vivi está triste. A pequenina fala aos amigos que gostaria de fazer um book para dar início a sua carreira, mas Cintia não quer ajudá-la. Binho dá a ideia de eles fazerem um book para a amiga.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

