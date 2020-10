Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 12

Malhação

Benê sofre com a briga entre suas amigas e Josefina conforta a filha. Keyla confronta Deco, que decide antecipar sua viagem para a Europa. Deco alerta Keyla sobre o estado de Lica. Tina diz a Mitsuko que deseja ir para o Japão. Ellen se irrita com dois rapazes mal-educados no metrô. Marta decide fazer terapia de família com Lica. Ellen confirma que Fio beijou Samantha e pede um tempo ao menino. Cícero se despede de Julinho e Benê. Keyla conta sobre a briga das amigas para Tato, e afirma que precisa passar um período sozinha com Tonico. Anderson tenta falar com Tina. Roney sugere que Keyla viaje para a casa de sua avó. Ellen parte para a Campus Fest com Jota e Juca. Lica vai para Paris com Marta.

Flor do Caribe

Samuel inventa desculpa a Alberto por ter entrado no quarto de Dionísio. Cassiano não aprova o namoro de Taís e Hélio. Taís assume para Olívia que está apaixonada por Hélio. Lindaura sente ciúme da proximidade de Samuel com Guiomar. Donato fica preocupado com a febre alta de Lipe. Ester finge estar dormindo para Alberto. Juliano confessa a Doralice que está apaixonado por Natália. Quirino comemora com Doralice seu novo emprego. Cassiano procura o comandante para denunciar Dom Rafael. Natália fica constrangida diante de Juliano. Juliano fica incomodado ao saber sobre o ex-marido de Natália. Hélio conta a Alberto que Cassiano vai denunciar Dom Rafael. Ester confessa a Alberto que nunca o amou.

Haja Coração

Depois de muito tempo sem notícias do marido, Francesca se vê na obrigação de criar os quatro filhos pequenos. Tancinha é surpreendida por pedido de casamento de Apolo. Em conversa com Enéas, Aparício revela que Rebeca foi o único amor de sua vida e que se arrepende de ter casado com Teodora. Francesca acusa Aparício de ter tirado a vida de Guido e acaba repreendida por Nair.

Apolo conta a Adônis que Giovanni foi preso após investigar a morte do pai. Giovanni ganha liberdade. Fedora bate boca com Camila. Penélope conta a Beto e Tamara que deixou o marido. Giovanni fala para Bruna que Camila armou para ele ser preso. Tancinha ouve conversa e descobre que seu pai foi assassinado. Leonora causa um acidente com os carros de Rebeca e Penélope. Tancinha invade a festa de Fedora.

A Força do Querer

Bibi defende Ritinha e Joyce se irrita. Anita critica Cibele por acabar com seu casamento. Edinalva é impedida de entrar na empresa C.Garcia. Joyce discute com Silvana sobre a decisão de Eugênio para o caso de Ruy. Abel comenta com Nazaré que falará com a advogada para entrar com o pedido de divórcio do filho. Zeca troca mensagens com Jeiza. Nazaré teme pelo namoro do sobrinho. Ivana questiona Joyce sobre sua discussão com Silvana. Eugênio acerta com Heleninha os detalhes da hospedagem de Ritinha. Bibi garante a Ritinha que irá ajudá-la. Eurico decide conversar com Edinalva. Cibele pensa em sair do país. Caio briga com Eurico por causa de Edinalva. Irene faz uma pesquisa sobre Eugênio e sua família. Zeca e Jeiza dançam carimbó no bar de Nazaré. Ruy liga para Ritinha. Cibele decide perdoar Ruy.

Ritinha reclama por não conseguir falar com Ruy. Edinalva mente para Cândida e Nazaré sobre sua situação. Ruy conta para Cibele sobre a gravidez de Ritinha. Junqueira comenta com Heleninha sobre a briga entre Caio e Eurico. Ritinha foge da casa de Heleninha ao saber que Ruy e Cibele reataram. Jeiza descobre que Zeca não deu entrada no divórcio e termina o namoro com o rapaz. Junqueira, Heleninha e Bibi procuram por Ritinha. Joyce e Cibele pensam em levar Ritinha para fazer um exame de DNA no feto em sua barriga. Eugênio avisa a Ruy do sumiço de Ritinha. Cândida e Nazaré se enfurecem com Edinalva. Caio decide abandonar todas as causas da empresa C.Garcia. Ruy encontra Ritinha na praia. Irene se matricula na academia de Joyce. Zeca e Jeiza hostilizam um ao outro. Rubinho recebe um telefonema misterioso e Aurora estranha a atitude do genro. Ruy decide se casar com Ritinha.

RECORD

Amor Sem Igual

Bernardo tenta negar as acusações de Miguel, mas o agrônomo se mostra decidido a descobrir o motivo do chefe da segurança da Bras Esportes ter espancado Poderosa. Norma vê Antônio Júnior pedindo moradia para Donatella e autoriza que ele fique na casa de idosos. Bento avisa a Geovani que Norma entrou no quarto com um rapaz. O avô de Donatella questiona Norma. Miguel diz desconfiar que tem alguém muito poderoso por trás de Bernardo. Furacão liga para Poderosa e avisa que Miguel procurou Bernardo. Maikitaison fala sobre Poderosa com Olympia. Oxente fica furioso ao saber que o filho fugiu de casa. Poderosa fica radiante ao receber uma ligação de Maikitaison marcando um teste para o dia seguinte. Geovani volta a se desculpar com Norma. Poderosa questiona Miguel sobre o encontro dele com Bernardo. Leandro diz que ele e o chefe da segurança precisam culpar alguém pelo espancamento de Poderosa. Ioná chega e diz que veio se desculpar com Bernardo. Pedro Antônio procura Miguel e pede ajuda para controlar Oxente. O rapaz diz que o pai foi procurar pelo filho caçula no clube noturno. Ioná implora para Leandro e Bernardo ajudarem ela a voltar para o clube de Olympia. Bernardo pede uma apresentação exclusiva para ele. Fernanda estranha ao ouvir Ramiro e Tobias falarem sobre Donatella. Olympia é surpreendida com a chegada de Oxente, furioso, em seu clube.

Olympia avisa que Antônio Júnior não está no clube e permite que Oxente procure pelo local. Miguel e José Antônio chegam ao Mademoiselle Olympia e pedem para Poderosa esperar do lado de fora. Ela se assusta ao ver Bernardo chegando com Ioná. Oxente não acha o filho na casa noturna. Miguel entra no clube com José Antônio. Bernardo entra com Ioná e encontra Miguel. Maria Antônia se preocupa com a ida de Miguel ao clube. Bernardo discute com Miguel. Oxente e os filhos também se metem na briga. Olympia controla os ânimos de todos. Poderosa confirma que vai trabalhar no Mademoiselle. Olympia impede que Ioná faça show particular para Bernardo. Oxente consegue falar com o filho, mas Antônio Júnior diz que não quer voltar. O rapaz desabafa com Donatella. Fernanda procura o irmão e fala que já sabe sobre Donatella. Norma diz que Geovani é um homem especial. Tobias desabafa com a irmã e fala sobre seu sentimento por Donatella. Ramiro conversa com o motorista Xavier sobre os exames que os alunos da escolinha farão. Carmem dispensa Bento. Yara se declara para o marido Ernani. Dona Sonia pensa no treinador. Duplex pergunta para Caio se ele acha que a mãe casaria novamente. Miguel reclama da atitude de Poderosa em querer trabalhar na casa noturna. Pedro e José falam sobre o irmão Antônio Júnior. Zenaide diz a verdade para Oxente e conta que foi ela quem expulsou o rapaz de casa.

Ramiro lê o resultado do exame e diz que nenhum atleta é compatível com ele. Tobias tenta disfarçar a felicidade. Vendo o desempenho de Peppe, Caio chega firme em uma jogada durante o treino. Ramiro diz que o único atleta que não fez o exame foi um tal de Peppe. Tobias fica frustrado. O novo jogador da Bras Esportes convida Rosa Flor para conhecer a casa de massas de seus pais. Hugo fica satisfeito ao ouvir Maria Antônia falando bem do novo amigo virtual. Cansado e fraco de fome, Antônio Júnior entra no sítio de Oxente escondido. Ele procura o depósito de queijos para se alimentar. Yara critica a presença de Cindy nas aulas de dança. Olympia orienta suas meninas. Hugo flagra Antônio Júnior no depósito de queijos. Oxente agradece a ajuda dos motoqueiros que estão se esforçando para acharem Antônio Júnior. Em conversa com Hugo, o rapaz descobre que Bento não morreu e fica aliviado. O ajudante de Miguel aconselha Antônio Júnior a falar com Zenaide. Rosa Flor almoça com Peppe no Mercadão. Ela é apresentada à Bibiana e fica surpresa com a habilidade do rapaz na costura. Rodrigo procura Fernanda e avisa que não continuará na escolinha. O menino diz que seguirá carreira militar. Ivan, Nivaldo e Luciana armam um roubo à escolinha. Zenaide se emociona ao ver seu filho novamente. Maria Antônia fica feliz ao rever o irmão em casa. Carmem mente para Geovani e Norma. Ela diz que irá até o hotel para marcar a apresentação de dança. Yara fala mal de Cindy. No Mercadão, Oxente comemora a volta do filho. Ramiro planeja uma festa surpresa pelo aniversário de Fernanda. Ele conta para Beto que sua intenção é envergonhar e humilhar José Antônio. Duplex olha para Furacão com paixão. Olympia fica surpresa ao ver Carmem entrando em seu clube e lhe chamando pelo nome verdadeiro. A jovem Luciana ameaça Fernanda com uma faca.

Jesus

Caifás percebe as pessoas maravilhadas diante das palavras do Messias. O Sumo-Sacerdote se retira, irritado e fazendo ameaças. Maria Madalena exige que Petronius aceite Jesus e eles não se entendem. Simão Fariseu não perdoa Laila. Shabaka paquera Mirian. Judas Tadeu sente falta de Helena. Laila é amparada por Asisa. Joana questiona Judite pelas atitudes do marido. Chuza conta para Caifás que Judite está grávida. Joana fica surpresa com a notícia. Anás passa mal. Os judeus se impressionam com as palavras

Mateus se declara para Asisa. Lázaro procura por Susana. Jesus enfrenta Caifás e o Satanás. Lázaro pede Susana em casamento. Temina fica assustada com os delírios de Antipas. Helena se mostra interessada em ajudar os necessitados. Zaqueu devolve os tributos à Mulher Encurvada. Jesus pede para seus apóstolos O seguirem. Caius desrespeita Maria e Mirian. Jesus e os apóstolos vão para a hospedaria. Antipas se interessa por Maria Madalena, mas fica tenso ao saber que ela é seguidora de Jesus. Caifás questiona Judite sobre a gravidez.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Kídor conta que os bebês estão em São Paulo, mas não sabe onde. O laboratório é invadido por reptilianos, que atiram contra Maria e Marcelo. Juli manda Samira voltar para a mansão. Metamorfo e Gór pegam a maleta com João e fogem com os bebês. João cobra o dinheiro de Drácula e Bram , já que eles não conseguiram matar Batista. Drácula morde João. Maria e Marcelo reencontram Tati, Aquiles, Leonor e Rosana.

Escrava Mãe

Tia Joaquina avisa Juliana que Maria Teresa voltou e entrega uma lista de coisas para comprar e preparar um banquete de boas vindas. Miguel sai do seu esconderijo devagar e olha tudo ao redor. Zé Leão chega por trás de Miguel, ele vê Miguel e se estranha. Miguel surpreende Zé Leão com um soco que cai no chão desacordado. Urraca fica furiosa com Petúnia. Urraca pergunta se Petúnia quer dinheiro, e ela pede apenas que aceite a neta. Urraca diz a Petúnia que ela pode ficar na hospedaria e que paga tudo, mas Petúnia quer o solar. Petúnia oferece a neta a Urraca que se afasta cheia de aversão. Maria Isabel conversa com Esméria e pede a arma que pediu pra ela guardar, pra provar a inocência do Miguel.

Esméria diz a Maria Isabel que Miguel morreu e Maria Isabel diz que ela está enganada e que ele está vivo e que voltou com ela pra vila. Belezinha prepara um máscara e um vestido para Juliana usar no baile. Quintiliano está bravo com Tomás por querer libertar os escravos. Almeida está irritado diante de Zé Leão. Maria Isabel chega e pergunta o que está acontecendo. Zé Leão responde que era Miguel. Maria Isabel diz que seria impossível pois Miguel está morto e Zé Leão garante que ele está mais vivo do que nunca. Juliana experimenta o vestido e Belezinha diz que está perfeita. Nestor chega na hora e fica deslumbrado com Juliana. Esméria procura a arma que escondeu, porém não encontra e fica em pânico. Loreto encontra Almeida que reclama de ouvir sobre um homem parecido com Miguel rondando a fazenda. Loreto diz que reforçará a segurança.

SBT

Chiquititas

As Chiquititas vão à sala de Cintia e perguntam à nova diretora se ela não pode contratar Carol novamente. Cintia diz que o orçamento do orfanato está apertado, mas promete que quando as coisas voltarem ao normal ela chama Carolina para trabalhar novamente. A diretora se incomoda com o pedido. No pátio, Junior espera Carol. Ansioso, o rapaz treina uma maneira em pedir Carol em casamento. Mosca, Rafa e Binho observam Junior de longe e dão risada do rapaz. Junior pede para que os meninos guardem segredo e mostra para eles o anel que irá dar para a amada. Maria Cecília se prepara para sair e avisa a mãe que irá se encontrar com Tomás. Empolgada, Eduarda dá dicas para a filha e a supervisora fica à espera do namorado. No orfanato, Junior explica a Mosca, Rafa e Binho o motivo de querer casar com Carol. Durante a conversa, Junior se distrai e deixa a caixa de joia, com a aliança, no banco do pátio e Pipoca pega o objeto. Os quatro correm desesperados atrás da mascote. Junior consegue pegar a o objeto, mas ao abrir percebe que o anel não está mais dentro da caixa de joia. O rapaz acredita que quando Pipoca pegou o objeto, a aliança deve ter caído em algum lugar do orfanato. Os quatro decidem procurar a joia.

Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado, grava o comercial de amaciante. O barista se preocupa com a demora da gravação e cobra Beto do horário. O entregador fala ao rapaz que deveria ligar para a namorada e dizer que não poderá encontrá-la. Enquanto isso, Maria Cecília espera o namorado em sua casa. Tobias decide ligar para a moça e diz que não poderá encontrá-la. Irritada, a supervisora desliga o celular e deixa o barista falando sozinho. No mesmo momento, passa na televisão o comercial de desodorante que Tomás Ferraz gravou. Maria Cecília não acredita no que vê. Carol vai ao pátio procurar Junior e acha a aliança no chão do lugar. A garçonete estranha e questiona de quem será o anel. A moça vai à sala e pergunta para as meninas se elas sabem de quem é a aliança. Junior fica feliz ao ver que Carol achou a aliança. O rapaz aproveita o momento e pede Carol em casamento. Feliz, Carol aceita o pedido e o casal se abraça e se beija. As crianças do orfanato Raio de Luz comemoram. No dia seguinte, Carol dá a notícia para Dani, Leticia e Beto que Junior a pediu em casamento. Todos comemoram e parabenizam a moça. Na mansão da família Almeida Campos, Junior avisa a família que gostaria que todos estivessem presentes no jantar, pois ele tem um comunicado importante a fazer.

No Café Boutique, Carol mostra para Tobias e Clarita seu anel de noivado. Os amigos ficam felizes pela garçonete. Maria Cecília chega à loja e Tobias corre para encontrá-la. Irritada, Maria Cecília conta ao barista que viu o comercial do desodorante e fica indignada por ele não ter lhe contado. Tobias pede desculpa e diz que não fará isso novamente. O barista tenta se aproximar da moça, mas ela o empurra e vai para sua sala. Bia e Pata pensam em como conseguirão um figurino para o concurso. Pata da a ideia de pegar algumas roupas de Mosca. No orfanato, Vivi procura Mosca para ensaiarem e entra no quarto dos meninos. O garoto, que não aguenta mais dançar com a namorada, se esconde embaixo da cama. Binho e Rafa ajudam o amigo. Furiosa, Vivi não encontrar o namorado. No Café Boutique, Armando vê na televisão o comercial de desodorante de Tomás Ferraz e estranha. Carol vai à sala de Junior e diz o quanto está feliz. O rapaz avisa amada que fará um jantar em sua casa para oficializar o noivado. Carol fica receosa, mas diz confiar no amado. No orfanato, ao se esconder no pátio, Mosca se depara com Mili ensaiando sozinha. O garoto questiona o motivo de a amiga estar dançando sozinha e lhe propõe ajuda. Mili aceita e ensina o amigo a coreografia que terá que fazer. Os dois dançam juntos.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

