Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 20

Malhação

Edgar ouve Bóris e considera a bolsa de estudos de Ellen, e Malu se irrita. Anderson aceita ajudar Samantha para a Balada Cultural. Dóris afirma a Bórisque caso aconteça algo a Ellen processará o Colégio Grupo. Clara desconfia dos sentimentos de Lica por Bóris. Roney anuncia o último passo de seu treinamento com Guto e Benê, que conseguem se apresentar em público. Lica e Clara ajudam Keyla e Tina. Lica estranha o comportamento de Clara. Ellen conta para a família que aceitou mudar de colégio e todos comemoram. Mitsuko garante a Malu que não permitirá que Ellen estude no Grupo. Lica descobre cicatrizes no corpo de Clara.

Novo Mundo

Anna e Joaquim conseguem deixar o navio em chamas, mas acreditam que Thomas não tenha conseguido escapar com vida. Greta se desespera por ter sido abandonada e Diara a conforta. Ferdinando sofre com sua atitude. Bonifácio lê o falso artigo de Libério e alerta Dom Pedro. Cecília afirma que foi Sebastião quem sabotou o jornal. Matias garante a Idalina que quer se vingar de Sebastião. Dom Pedro ordena o fechamento do jornal de Libério, acusado de conspiração. Domitila usa um disfarce para ir ao encontro de Dom Pedro. Leopoldina vê Francisco e Benedita, e decide ir até o Paço. Greta volta a envenenar Wolfgang. Teçá e outras índias conduzem Anna até uma caverna.

Dom Pedro não resiste a Domitila. Bonifácio, Chalaça e Lurdes impedem o encontro entre Leopoldina e Domitila. Peter cuida de Wolfgang e Diara desconfia de que não se trata de uma doença. Cecília e Libério encontram uma prova da falsificação de seu jornal. Diara acusa Greta de ser a causadora do mal-estar de Wolfgang e a expulsa de casa. Bonifácio conforta Leopoldina. Em transe, Piatã descobre como chegar à aldeia das índias icamiabas. Joaquim elabora um plano para levar Anna e Piatã à aldeia em segurança.

Totalmente Demais

Sofia revela a Jacaré como sobreviveu ao acidente e sugere que ele a ajude a roubar o cofre de sua casa. Fabinho diz a Germano que acredita que Sofia possa estar viva. Wesley afirma a Montanha que está se sentindo recuperado. Montanha flagra Rosângela com Florisval. Sofia consegue um advogado para libertar Jacaré. Hugo convida Carolina para a festa do lançamento da capa de Eliza na revista Totalmente Demais. Hugo revela que é acionista majoritário da revista e anuncia a volta de Carolina como diretora de redação, em substituição a Lorena.

Fina Estampa

Deborah rejeita Quinzé. Tereza Cristina vai ao Brasileiríssimo para falar sobre o casamento de Amália com René. Beto Junior chega ao prédio de Esther e Beatriz avisa que está no apartamento da rival. Zuleika fala para Dagmar que é noiva de Wallace e exige que ela se afaste. Juan Guilherme diz a Letícia que mandará Chiara de volta para a Itália se ela estiver curada. Esther pede para Paulo deixá-la conversar com Beto Junior na Fio Carioca. Beatriz implora para ver Victoria. Daniel grava Solange cantando com a ajuda de um amigo. Danielle ensina como Enzo deve se comportar à mesa. Celina afirma que Victoria vai morar com Pedro Jorge, assim que Esther perder a guarda da menina. Dagmar reclama do tratamento que Alberto dá a Jackelaine. Amália mostra seu vestido para Patrícia e Teodora. Dagmar vai à Fashion Motos. Esther afirma a Guaracy que lutará para provar que Victoria é sua filha. Tereza Cristina flagra Pereirinha tentando abrir o seu cofre.

RECORD

Jesus

Gestas foge dos soldados. O centurião avisa que são ordens de Pilatos. Pilatos recebe Abel. Herodíade critica Joana. Anás descobre que Caifás incriminou Levi. Nicodemos aconselha Tiago Justo. Jesus chama atenção dos apóstolos. Abel é simpático com Helena e Salomé, mas elas não ligam. Gestas pede para se esconder na casa de Judite. Asisa pede para falar com o centurião romano e denuncia o local de reunião dos judeus. Jesus e seus discípulos chegam à cidade de Betsaida.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Maria se concentra e consegue rasgar e passar pela rede. Ela golpeia o lobisomem, enquanto Noé pega uma lança. Noé joga a lança e acerta bem no peito do lobisomem, que explode. Drácula avança na direção de Iara e Cris e avisa que irá destruí-lo. Fredo acusa Marta de tentar seduzi-lo e ela fica enfurecida com as insinuações dele. Mariana fica surpresa ao ver Samira pela primeira vez. Ela anda em direção à filha, mas Samira aponta a espada para Mariana e diz que não sente nada pela mãe.

Apocalipse

Felipe questiona a atitude de André. Isabela diz que quer fugir com Benjamin. Ângela desconfia de Natália. Benjamin percebe que Isabela está fingindo e foge da prisão com César. Adriano descobre que Débora matou seus pais. Tamar o apoia. Zoe diz que vai se entregar para salvar Estela e Talita. Benjamin conta que Glória morreu e Adriano avisa que ficará na Nova Babilônia para tentar deter Ricardo. Natália e Jonas convencem Zoe a não se entregar. Adriano manda os amigos fugirem.

César leva explosivos para a fuga. Ricardo fica furioso ao saber que Benjamin fugiu. César acerta um soco em Adriano como parte do plano. Ângela reclama de Jonas. Felipe é sincero com André e diz que ele não é mais seu filho. Estela e Talita se desesperam na prisão. Greta encontra Adriano desmaiado. Benjamin, Brenda e César explodem os túneis de acesso à Nova Babilônia e fogem com Gideon e Tamar. Ricardo humilha Isabela. Adriano mente para Greta. Ricardo diz ter ódio de Benjamin. Bárbara pede demissão do telejornal. Jamal e Soraya ajudam na fuga de Benjamin e os amigos. Stefano sugere que Ricardo seja implacável com os rebeldes.

Escrava Mãe

Juliana fere Zé Leão na barriga e na perna. Miguel explica a Nestor que não é assassino e precisa apenas de provas da verdade sobre o que realmente aconteceu. Miguel mostra as marcas nas costas a Nestor que fica estarrecido. Guilherme deseja casar com Teresa e Quintiliano discute com ele. Guilherme argumenta que uniria posses, mesmo sabendo que a esposa é filha do maior rival do pai. Osório diz a Loreto que é o novo feitor de Quintiliano. Sapião está preocupado com o sumiço de Juliana. Juliana chega com Tito Pardo e Zé Leão ferido. Bá Teixeira entra no quarto de Filipa e conversa com ela, porém se aproxima da cama e percebe que está vazia. Filipa vai até a pensão Jardineira disfarçada de homem.

Juliana penteia o cabelo de Teresa enquanto conversam sobre o casamento primeiro que Maria Isabel, o motivo de tanta raiva da irmã. Quintiliano visita Custódio e Beatrice fica atordoada. Ele revela que seu filho Guilherme quer se casar com sua filha. Custódio expulsa Quintiliano de sua casa. Maria Isabel se desculpa pela grosseria com Teresa. Ela se faz de coitada para que a irmã abra mão do casamento primeiro que ela e Teresa é enganada. Guilherme fica transtornado com a revelação de Almeida que vai se casar com Teresa apenas pelo dote. No calor da discussão entre Custódio e Quintiliano, Teresa aparece e diz que não pretende se casar. Na pensão Jardineira, Guilherme ao ver Almeida com Petúnia, dá um soco nele. Zé Leão aparece para Custódio e revela que foi atacado. Ele revela que foi Juliana que o atacou.

SBT

Chiquititas

Eduarda fica feliz com o término do relacionamento de Maria Cecília e Beto. A socialite diz que o tipo de homem para a filha é alguém que seja rico e aconselha Maria Cecília a demitir Beto. A moça diz à mãe que nunca faria isso e que ela já cumpriu o combinado, terminar com o rapaz. No orfanato, furiosa, Carmen pergunta o que aconteceu com a sua boca no retrato pendurado na sala. A megera questiona os órfãos quem foi o responsável pelo ato de vandalismo. As crianças não falam nada e a nova diretora promete que todos serão castigados se o culpado não aparecer. No Café Boutique, Eduarda encontra por acaso com José Ricardo. O empresário está sentado à mesa com Cíntia. A socialite ignora a moça e se convida para sentar. Eduarda fala da sua carreira internacional como modelo a Cintia. José Ricardo diz que Cintia também é modelo, mas que está de mudança para o Brasil. Esperta, Eduarda diz que imagina que a modelo tenha bons motivos para largar a carreira e fama do exterior. Cintia revela que tem que resolver algumas pendências que ficar no país. José Ricardo se retira da mesa. No quarto, Mosca, Rafa e Binho combinam que não irão entregar Vivi para Carmen. Os meninos sabem que eles serão castigados caso a pequenina não se entregue para a vilã. As chiquititas tentam convencer Vivi a contar a verdade para Carmen. A garota pede para as amigas manterem segredo. Mili diz que sabe o quanto é difícil encarar as consequências de seus atos, mas todos serão castigados se ela não assumir a culpa. Apesar de saber que não é justo, Vivi diz que não irá falar, pois tem medo da punição. Ernestina chama todas as crianças para um interrogatório na diretoria. Carmen interroga todos os órfãos.

No Café Boutique, Leticia avisa Beto que seus amigos ainda estão chateados com ele. Ao tentar falar com Tobias e Clarita, os dois o ignoram. Novamente, o entregador pede desculpa devido ao beijo que deu em Maria Cecília. No mesmo momento, a supervisora desce na loja e chama Tobias para conversar. Irritado, o barista finge que está tudo bem. Maria Cecília percebe o jeito estranho do amado e pergunta se ele está assim devido ao beijo que Beto lhe deu. A moça diz que foi o entregador que a beijou e que ela não esperava. Maria Cecília pede para Tobias não ficar bravo e revela que contou a mãe sobre o término do falso namoro com o entregador. Tobias questiona se a amada quer mesmo levar o plano adiante. A supervisora diz que sim. No orfanato, Carol aconselha aos órfãos que se eles souberem de alguma coisa sobre o quadro é melhor que confessem. Irritada, Carmen aparece e diz que como ninguém revelou o culpado ela tirará suas próprias conclusões. A vilã diz que como os garotos foram os últimos a entrarem no orfanato Raio de Luz ela só pode concluir que eles são os culpados e serão penalizados. Mosca, Rafa e Binho perguntam o que irá acontecer com eles. Carmen revela que ela irá transferi-los para outro lugar. No mesmo momento, Vivi assume a culpa. A megera diz que precisa pensar em uma punição e Ernestina lhe dá uma sugestão. Carmen anuncia que o castigo de Vivi será fazer todo o trabalho da zeladora, sozinha. Indignada, Carol diz que a garota e só uma criança. Carmen se irrita e lhe dá um dia de folga, pois não quer se irritar mais com a moça.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

