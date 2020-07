Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 23

Malhação

Anderson conclui que Mitsuko instigou Nena contra seu namoro com Tina. Tato afirma a K2 que gosta dela como amiga. Samantha e MB insinuam para Felipe que Clara está interessada em Guto. Ellen não consegue contar para Tato sobre a volta de Deco. Keyla passeia com Deco e Tonico. Josefina acredita que Benê esteja gostando de um rapaz. Marta, Leide e Lica especulam sobre a relação de Luís e Clara. Tina confronta Mitsuko. Roney descobre que saiu o resultado do exame de DNA de Tonico.

Novo Mundo

Thomas conta ao ministro como Anna fugiu de sua casa. Nívea fica intrigada com a saída de Liu. Germana pede para Licurgo deixar Hugo cozinhar o almoço para os patrocinadores de sua campanha. Piatã confessa a Olinto que não sabe como curar Jacira. Amália se emociona com a descrição que Cecília faz da joia que vendeu e a jovem estranha os questionamentos de Peter sobre a joia de sua mãe. Greta mente para Wolfgang. Diara avisa a Ferdinando para se afastar de sua cunhada. Liu volta ao navio e ameaça Elvira. Thomas se faz de vítima para o ministro. Joaquim revela a Leopoldina que Chalaça voltou ao Brasil. Anna pede ao ministro que lhe conceda a separação. Diara teme o que Greta possa fazer contra Ferdinando. Piatã descobre como curar Jacira. O ministro toma sua decisão e Anna e Thomas ficam apreensivos.

Totalmente Demais

Lili comenta com Rafael que Germano a traiu com Gilda. Germano pergunta a Gilda se Eliza é filha dele. Fabinho se surpreende ao perceber que Cassandra mentiu para ficar a sós com ele. Gilda leva Dayse e Carlinhos para visitar Eliza. Dino avisa a Peçanha que já sabe onde será realizada a última prova do concurso da revista. Débora vê Cassandra beijar Fabinho. Germano conta para Jonatas que Dino chegou à cidade. Fabinho afirma que não irá namorar Cassandra. Jonatas revela a Eliza que Dino está no Rio de Janeiro. Eliza discute com Gilda, que tenta convencer a filha de que Dino mudou seu comportamento. Gilda decide voltar para Campo Claro, mas Dino declara que ficará no Rio.

Fina Estampa

Teodora afirma a Pereirinha que provará que todos estão enganados a seu respeito. Alexandre e Patrícia elogiam a aula de Letícia. Vilma avisa a Chiara para não atrapalhar o romance de sua filha com Juan Guilherme. Alberto implica com Dagmar. Vanessa se incomoda com a proximidade de Esther e Paulo. Tereza Cristina manda Ferdinand apressar o plano contra Quinzé e preparar uma vingança contra Antenor. Wallace diz a Clint que aguarda o resultado dos exames que refez em São Paulo. Joe Maluco avisa a Edvaldo que Zuleika está mexendo no computador da gerência. Griselda fica preocupada por não ter como se defender de Tereza Cristina. Tereza Cristina dá banho de loja em Pereirinha, mas fica irritada por ele não aceitar jantar com ela no “Brasileiríssimo”. Griselda repreende Baltazar por fazer uma ligação clandestina na casa de Celeste. Tereza Cristina visita o túmulo de sua verdadeira mãe: Carlota Valdez. Antenor lembra que fez uma cópia do arquivo que estava no laptop de Marcela e liga para o jornal. Tereza Cristina vê Marcela no cemitério e desmaia. Baltazar liga para Tereza Cristina ao ver os funcionários fecharem as portas do cemitério.

RECORD

Escrava Isaura

Tomásia e Miguel recebem um bilhete anônimo. Belchior conta ao Comandante como Isaura foi raptada. Álvaro chega no meio da confusão entre Gioconda e Gabriel. Ao perceber que sua mãe está encabulada com a situação, decide para sua fazenda. Francisco pede que Raimundo tente descobrir algo sobre as investigações. Álvaro fica curioso sobre o suposto romance entre Gabriel e sua mãe. O Comandante diz a Belchior que ele está protegendo Isaura por ela ser a verdadeira culpada pelo assassinato de Leôncio.

Álvaro acalma sua mãe dizendo que faz muito gosto da relação entre ela e Gabriel. Bernardo sai para o garimpo com os quilombolas. Cel. Sebastião fica preocupado com o julgamento de Helena. Geraldo busca Helena. Martinho vai até a fazenda conversar com Belchior sobre a morte de Leôncio. Rosa tenta ouvir a conversa dos dois. Branca pensa colocar sonífero para Álvaro dormir ao lado dela. Tomásia e Miguel recebem um bilhete anônimo ameaçando-os de morte caso continuem investigando a morte de Leôncio.

Jesus

Caius expulsa Edissa do palácio. Jesus reúne os apóstolos e avisa que a partir de agora lhes dará autoridade e poder sobre todos os demônios. Madalena descobre sobre o mal que Petronius fez a Barrabás no passado. O irmão de Simão Zelote enfrenta Malco. Jesus diz para seus apóstolos não irem a lugares que o povo não seja judeu. Maria Madalena discute com Petronius. Barrabás questiona a atitude de Malco, que fica furioso. Maria é apresentada a Pilatos. Os apóstolos ficam impressionados e assustados com as palavras de Jesus. Efraim passa mal e diz para não chamarem Jesus. Herodíade se recusa a entregar os restos mortais de João Batista à Joana. Edissa entra em uma carroça para tentar entrar no palácio.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Sandra conta a verdade para Tarso, que quer conhecer seu pai biológico. Cassandra atira na direção de Draco, mas não o acerta. Fernando diz que chegou a hora de Danilo morrer. Ariadne chega à mansão e joga sua teia em Danilo e Fernando. Maria e Noé descem cada vez mais para o subterrâneo. Noé diz que tem a impressão de que eles estão indo na direção do centro da Terra. Os dois se assustam ao ver vários esqueletos ao lado de lanças no chão.

Apocalipse

Adriano fica mexido com as palavras do pastor sobre o Senhor. Dylan recebe Natália em Nova Iorque. Débora age de maneira sensual com Alan. Stefano recebe Vittorio na Nova Babilônia. Em conversa com Susana, Tiatira diz que Israel não aceitará a imposição de Ricardo. Wallace fica surpreso com a recuperação de Tião, que o alerta para Ricardo. Robinson conta que quer deixar a vida do crime, mas Dudu o ameaça. César diz temer a presença de Adriano. Stefano avisa a Vittorio que agora o único deus é Ricardo.

Natália acha graça do jeito de Uri. Benjamin e Adriano se juntam na luta contra o mal. Wallace aconselha Robinson a deixar o crime. Alan e Susana discutem e ele a expulsa do apartamento. Tião diz que Wallace não pode continuar servindo Ricardo. Susana se separa de Alan. Adriano agradece a ajuda de Estela e Glória. Natália elogia Dylan e eles se beijam. Bárbara diz que agiu mal com Zoe. Aos prantos, Susana procura Uri. Zoe fala do próximo selo do Apocalipse, o Cavaleiro negro, que representa a fome no mundo. Jonas lê o trecho da Bíblia em questão.

SBT

Chiquititas

Clarita aparece no Café Boutique no dia de sua folga. Tobias questiona o que a garota faz ali. Clarita diz que vai sair com Beto, pois vão ao cinema juntos. A menina já está com o encontro todo planejado. Tobias e Leticia riem de toda a história. As chiquititas ficam chateadas ao saberem que Junior levou apenas Mili para passear. Pata tenta contornar toda a situação. Carol pergunta o motivo das meninas estarem desanimadas. A ajudante da a ideia das garotas brincarem na rua, mas as pequeninas falam que para elas saírem precisam estar acompanhadas de um adulto. Carol diz que ela pode acompanhá-las. Entusiasmadas, as meninas aceitam e a moça dá a sugestão de brincarem de taco. Mosca, Rafa e Binho descansam na praça. Os meninos discutem se devem ou não voltar para o porão do orfanato. As meninas se preparam para brincarem e convidam Chico. O cozinheiro aceita. As chiquititas se divertem na praça. Mosca, Rafa e Binho observam de longe as garotas brincarem. O rapaz apresenta Mili para Valentina e Gabriela. Junior pede para a chiquitita ficar na sala e esperar o Dr. José Ricardo. Valentina pede para Mili ficar com Gabi para ela poder subir no quarto e pegar o remédio da moça. A garota continua lendo a história que a governanta estava contando para Gabi e sem saber o motivo Gabriela se encanta pela menina.

Beto chega atrasado para o encontro com Clarita. A menina fica irritada e fala que se eles não correrem perderão mais uma sessão. Ao chegarem ao cinema, o encontro perfeito que Clarita imaginou não acontece. Mosca, Rafa e Binho pedem para as meninas deixarem com que eles brinquem com elas. As pequeninas aceitam e todos se divertem juntos. Ao ver a aproximação de Mosca e Pata, Cris fica enciumada. Ao chegar à sala e ver Mili contando historias para Gabi, José Ricardo fica irritado. Valentina conta ao empresário que sua filha ficou feliz com a presença da garota. José Ricardo pede para a governanta levar Gabriela para o quarto imediatamente. O empresário fica nervoso e fala a Junior que não é para levar meninas do orfanato para sua casa. O rapaz fala que a garota precisa falar rapidamente com ele. José Ricardo decide escutar o que Mili tem para dizer. A garota conta a historia de Pata, Mosca, Rafa e Binho. José Ricardo diz que já deu a opinião sobre esse assunto e que não irá mudá-la. Mili fica chateada. Eduarda pergunta a filha como foi o pós-encontro com Junior. Maria Cecilia diz que nada aconteceu. A socialite fica inconformada e diz que a filha precisa se garantir de alguma forma. Maria Cecilia fala à mãe que ela e Junior terão um encontro mais tarde. Triste, Mili não acredita que não conseguiu convencer o Dr. José Ricardo. Junior tenta consolar a garota e lembra que precisam passar no Café Boutique para comprar os doces para levar para as chiquititas.

Na praça, ao fim da brincadeira, Chico convida os meninos para um lanche no orfanato. Carol lembra das regras que os meninos não podem entrar no lugar. Pata dá à ideia de eles fazerem um piquenique do lado de fora do lugar, assim todos poderão comer juntos. No cinema, Clarita se irrita com o desleixo de Beto. O rapaz beija Clarita. Do lado de fora do orfanato, as meninas acham estranho a maneira dos meninos comerem. Na sala, Ernestina dorme no sofá. Sofia acorda a zeladora e pergunta onde as meninas estão. Ernestina avisa que as meninas estão fazendo piquenique e que Mili saiu com Junior. A diretora fica irritada ao saber que a garota saiu sem sua autorização. Junior chega com Mili no Café Boutique e é atendida por Tobias e Leticia. Carolina pede para as meninas entrarem e para os garotos irem embora. Maria Cecilia chega ao Café Boutique e Tobias faz questão em atendê-la. O barista tenta puxar assunto com a supervisora, mas ela não dá confiança. Tobias entrega uma rosa à moca que fica surpresa com a atitude do rapaz. Mosca decide que ele e os amigos precisam passar a noite no porão. Pata fica triste ao ver o irmão e os amigos irem embora. Carol tenta consolar a menina. Clipe da música ‘Igual aos Demais’. Mili chega no orfanato e diz para Pata que o Dr. José Ricardo não deu atenção a ela. Desanimada, Pata fica sem esperança. Carol e Mili conversam com a garota e tentam animá-la.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

