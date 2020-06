Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 30

Malhação

Lica acorda ao lado de Felipe. Tina chega em casa de manhã e foge de Mitsuko. Fio reclama com Ellen por não terem dormido juntos. Keyla discute com Tato por causa de Deco, e Benê oferece ajuda ao rapaz. Julinho procura por Josefina. Keyla pede a Benê para não contar a ninguém que Deco é o pai de Tonico. Nena, Das Dores e Anderson se surpreendem ao verem que Fio dormiu no quarto de Ellen. Marta e Lica se espantam ao encontrarem, respectivamente, Felipe e Luís na mesa do café da manhã. Keyla sai com Deco para conversar. Lica reclama de Marta estar namorando Luís. Malu se oferece para ajudar Clara a reconquistar Felipe. Keyla tenta resistir às investidas de Deco. Tato conversa com Benê sobre seu relacionamento. Keyla decide revelar a verdade para Deco.

Novo Mundo

Elvira implora que Hugo não conte que ela está viva. Anna finge se irritar com Thomas. Joaquim informa a Olinto quando irá fugir com Anna e Vitória. Pelópidas convida Licurgo para cozinhar na Feira de Curiosidades. Hugo revela a Elvira que veio ao Brasil para recuperar algo que lhe pertence. Peter e Amália se preocupam com Libério e Cecília. Joaquim pede para Leopoldina ajudá-lo em seu plano. Matias se revolta com a decisão de Sebastião de se casar Cecília. Leopoldina descobre que está grávida. Dom Pedro conta a Domitila da gravidez de Leopoldina. Matias revela a Cecília que é seu irmão. Joaquim avisa a Quinzinho sobre a fuga e ele chama por Elvira.

Totalmente Demais

Cassandra comenta com Adele e Débora que desconfia da relação de Lili e Rafael. Rafael e Lili se beijam, e o fotógrafo confessa que está apaixonado por ela. Maurice conta a Carolina que a Excalibur é o único patrimônio da família. Carolina diz a Pietro que deseja ganhar a aposta para prejudicar Arthur e sua família. Germano procura Rafael. Florisval pede à atriz que fique mais tempo em sua casa. Jamaica beija Lu. Dino descobre que Eliza está participando do concurso e avisa a Peçanha que apreenderá o dinheiro da enteada.

Fina Estampa

Cassandra comenta com Adele e Débora que desconfia da relação de Lili e Rafael. Rafael e Lili se beijam, e o fotógrafo confessa que está apaixonado por ela. Maurice conta a Carolina que a Excalibur é o único patrimônio da família. Carolina diz a Pietro que deseja ganhar a aposta para prejudicar Arthur e sua família. Germano procura Rafael. Florisval pede à atriz que fique mais tempo em sua casa. Jamaica beija Lu. Dino descobre que Eliza está participando do concurso e avisa a Peçanha que apreenderá o dinheiro da enteada.

RECORD

Escrava Isaura

O Sargento continua a bater em Leôncio. O Sargento continua a bater em Leôncio. Todos se arrumam para o casamento de Miguel. Tomásia visita Diogo na cadeia e discute com Leôncio. Martinho e Francisco planejam libertar Leôncio. Serafina recebe carta de Violeta. Helena pede para Sebastião levá-la para visitar Diogo. Serafina decide fechar o bordel. Todos chegam para o casamento. Malvina chega com Helena e Sebastião na cadeia, mas desiste quando sabe que Leôncio está preso. Leôncio enfrenta Sebastião e Helena. Isaura e Álvaro fazem planos. O juiz nega o pedido de liberdade para Leôncio.

Jesus

Jesus ressuscita o jovem morto. A mãe do rapaz agradece ao Messias. Longinus e os outros soldados lutam contra os rebeldes. Chuza salva a vida do servo Hélio. Um dos rebeldes ameaçam Adela e Joana. Deborah diz aceitar se casar com Tiago Justo. Hélio e Chuza salvam Joana. Longinus consegue matar os rebeldes restantes. Adela é tentada pelo Satanás, mas devolve a joia que encontrou para Joana. Escondida, Edissa os observa. José de Arimatéia faz negócios com Pilatos. Claudia permite que Helena ajude os necessitados do Tanque de Betesda. Possuída, Maria Madalena observa Petronius cavalgando.

Lázaro vende mantimentos para Shabaka. Malco se nega a dar dinheiro para Ami gastar com prostitutas. Ami fica irritado. Malco dá em cima de Marta. Arimatéia fica triste ao ser perguntado sobre a esposa. Edissa come os restos de comida deixados durante o ataque à comitiva de Chuza. José de Arimatéia fala sobre sua esposa com Pilatos. Ele diz que ela se tornou impura. O pai de Deborah pede para falar com Caius. Jesus fala para seus discípulos. Petronius escuta a voz de Maria Madalena e fica perturbado. Susana descobre que Lázaro abrigou Madalena. José de Arimatéia manda Caius se afastar de Deborah.

Maria e Mirian levam alimento para Shaya e Talita. Jairo e Simão Fariseu planejam uma maneira de se aproximarem de Jesus para trai-lo. Laila desabafa com Sara sobre Simão Fariseu. Os discípulos de Jesus recebem as doações trazidas pelo povo. Nicodemos pede para ver Barrabás. Pedro implica com Mateus. Barrabás nega ter feito mal à Maria Madalena. Susana e Lázaro não encontram Madalena. Dimas e Gestas dividem o ouro roubado. Joana se despede de Adela e lhe entrega um presenta para ajudar na libertação de Diana. Arimatéia oficializa o noivado de Deborah e Tiago Justo. Simão Fariseu convida Jesus e seus seguidores para comerem em sua casa.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Formigão conta que no fundo do subsolo existe o reino de Agartha e avisa que irá acabar com Maria e Noé. Toni e Cléo correm do homem-tarântula, mas uma teia de aranha cai cobre eles. Maria e Noé são levados pelos homens-formiga. Scorpio crava seu ferrão em Rosa. Juli e Samira entram na cela de Mariana e se trancam com os bebês. Fredo tortura Metamorfo e manda o mutante contar sobre o plano da bomba. Clara foge.

Apocalipse

Zoe conversa com Soraya sobre o fim dos tempos. Benjamin encontra um professor indicado por Rodrigo e eles conversam sobre a bíblia. André beija Brenda. Ângela coloca Henrique para dar conta dos afazeres domésticos. Talita diz que Estela está apaixonada por Felipe. Adriano tenta alertar Débora para o caráter de Ricardo. Marta atualiza Benjamin sobre as novidades familiares. Susana pede para Alan não pegar no pé de Benjamin. Henrique se encontra às escondidas com Dudu e pede para o policial ajudá-lo a fugir do país. Natália chega e Dudu se esconde. César diz para Guido que uma terceira guerra mundial está por vir. Débora conta para Ricardo que Adriano falou mal dele. Benjamin pede explicações à Susana sobre a morte de Jesus. Marta e Tamar se provocam. Noah diz que não irá no casamento de Isabela e Ricardo. Dylan fala sobre Noah com Uri. Benjamin conversa com Tiatira sobre a morte de Jesus.

Zoe brinca com o filho Davi no acampamento. Benjamin procura o pastor Jonas. Alan acha um absurdo o fato de Benjamin estar se voltando para Deus. Chico tenta alertar Celeste sobre o caráter de Dudu, mas ela não o escuta e marca um encontro com o policial. Vittorio reencontra Stefano e mente sobre o paradeiro de Glória. Benjamin fica impactado com as palavras do pastor Jonas. Alan conta para Ricardo que Benjamin está se voltando para Deus. Bárbara diz que o relacionamento com Diogo esfriou. Robinson ajuda Dudu a falsificar os documentos de Henrique. Ângela segue explorando o ex-marido. César diz para Benjamin que Ricardo é o Anticristo. Estela e Talita estranham o comportamento de Benjamin. Zoe lê uma passagem da bíblia e se emociona. Benjamin começa a organizar suas pesquisas sobre o Anticristo. Zoe pede a Deus para iluminar a mente de seu amado. Benjamin ora ao Senhor e se mostra decidido a seguir o caminho de Deus.

SBT

As Aventuras de Poliana

Poliana recebe a visita de todos os seus amigos e se emociona. João organiza uma festa surpresa para Poliana. João mostra para Poliana vídeos com depoimentos de pessoas que jogaram o Jogo do Contente. Poliana fica muito feliz com a festa e agradece. Verônica procura Roger na comunidade. Poliana resolve ir para a escola. Violeta avisa Antonio que vai viajar. Durval recebe uma ligação de Raquel. Ruth conversa com Helô sobre os problemas da escola. Antonio e Luisa levam Poliana para a escola. Marcelo conversa com Pendleton sobre Poliana.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também