Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 5

Malhação

Tato é socorrido, mas pede para voltar à competição. Felipe sai da pista aplaudido. Luís beija Marta. Tato confessa a Keyla que atendeu o telefonema de Deco. Tato volta para a pista e é ovacionado por seu desempenho. Guto se desculpa com Benê. Felipe e Tato são finalistas do campeonato. Julinho flagra Josefina e Roney se beijando. Samantha tenta convencer Clara a ficar com MB para se vingar de Lica. Anderson reclama de como Tina quer fazer o seu vídeo. Keyla fala sobre Deco na frente de Dóris.

Novo Mundo

Thomas volta para casa e se irrita por não encontrar Anna. Pedro pensa em Chalaça e Domitila. Hugo começa a trabalhar na taberna. Narcisa chega ao palácio. Dom Pedro compara a letra da carta que Joaquim lhe entregou com a de Domitila. Wolfgang e Diana armam uma estratégia para libertar a família de um escravo. Piatã e Olinto são liberados para ficar na aldeia. Sebastião não deixa Madre Assunção falar com Cecília. Peter afirma a Amália que não deixará que ela volte a Portugal. Thomas vê Anna e Joaquim juntos.

Totalmente Demais

Stelinha exige que Eliza se afaste da família e de Jonatas para permanecer no concurso. Rafael fica arrasado ao ouvir de Lu as verdades sobre Sofia. Jacaré diz a Braço que se vingará de Sofia através da família da jovem. Eliza explica a Rosângela que terá de abrir mão de Jonatas para permanecer no concurso. Riscado revela a Jonatas que está fugindo de Jacaré, e avisa ao amigo que o bandido está atrás dele e de Eliza. Rafael pede para encontrar Lili. Jacaré segue o carro de Lili.

Fina Estampa

René descobre que Tereza Cristina o deixou sem dinheiro. O chef dispensa apoio financeiro de Griselda para montar um novo restaurante. Em discussão com a ex-mulher, ele acaba ouvindo da perua: ‘Só sossego ao ver seu nome na lama’. Rafa bate em Zuleika em meio a bate-boca e acaba preso. A recepcionista conta para Amália que dormiu com o ex-funcionário da Fashion Moto. Uma das funcionárias de Teodora joga charme para Quinzé e ele a chama para almoçar. Dagmar fica enciumada. Paulo aceita que Vanessa seja a nova estilista da Fio Carioca. Teodora faz escândalo ao ver que o tesouro sumiu de seu armário. Renê procura Tereza Cristina.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio arrasta Isaura pelos cabelos. A porta do quarto abre. Isaura e André se entregam. Leôncio bate em Isaura. Leôncio arrasta Isaura pelos cabelos. Leôncio manda o Sargento prender Bernardo. Miguel chora pelo sofrimento de Isaura. Branca deseja mal a Isaura e deixa Gabriel fica irritado. Leôncio se surpreende com Malvina que ainda está em sua fazenda. Leôncio manda André e Isaura para o pelourinho. Rosa se diverte com o sofrimento de Isaura. Flor-de-Lis vai a casa de Sebastião e diz a Aurora que está grávida de Henrique. Malvina ameaça deixar Leôncio na miséria.Tomásia expulsa Branca de sua casa. Belchior vai até o pelourinho falar com Isaura.

Jesus

Sara é curada, milagrosamente, por Jesus. Pedro fica emocionado. Sara diz que quer comemorar. Em conversa com Pilatos, Claudia finge acreditar que Judas Tadeu esteja morto. Shabaka evita um confronto com Barrabás, mas Susana o defende. Gabriela leva Yoná para conhecer a cidade. As pessoas ficam impactadas com as palavras deJesus. Susana dá uma lição em Barrabás. Yoná não dá atenção a Natanael. Simão Zelote alerta Jesus dizendo ter uma multidão do lado de fora. Maria Madalenadescobre que Petronius não matou Judas Tadeu e fica impressionada ao saber dos milagres do Messias. Iscariotes procura por Jesus. Laila diz que Asisa reclama debarriga cheia.

Tomé pede perdão a seu pai. Mateus se sente culpado por trabalhar para os romanos. Jairo é avisado sobre a chegada de Jesus. Tiago Justo promete lealdade a Caifás. Asisa não trata Mateus bem. Jairo fica irritado. Diana fica perturbada com algumas lembranças e tenta cortar o próprio braço. Caius reclama deDeborah. Longinus dá em cima de Marta. Maria Betânia acha graça. Lázaro elogia a coragem de Susana. Deborah se abre com Helena e diz que pode estar grávida. Tomé se despede dos familiares. Em Cafarnaum, todos comemoram com Sara. Pilatos pede para falar com Helena. Maria Madalena pede perdão a Petronius. Pedro sente ciúmesde Gabriela com João. Judas Iscariotes conhece Jesus.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Nati tira fotos de Valente e diz que descobrirá quem ele é. Taveira chega perto de Marcelo e dispara um dardo tranqüilizante. Marcelo desmaia e Taveira vai mordê-lo, mas Nati chega bem na hora e vê a cena. Taveira consegue agarrar Nati e morde seu pescoço. Gór ordena que Meduso vá ao apartamento de Simone para descobrir onde está Maria. Juli aciona um gás sonífero dentro da cela de Bianca e Leonor. As mães começam a sentir falta de ar e se desesperam ao perceber que Juli irá roubar os bebês.

Apocalipse

Noah diz que um milagre aconteceu. Susana diz que Benjamin precisa ter fé. Zoe fala sobre o Arrebatamento com Soraya. Adriano mexe nas coisas de Ricardo e descobre que Débora tem um caso com Luca. Gideon fica surpreso ao ver que as águas do rio viraram sangue. Rodrigo chama a atenção de Isabela. Natália descobre que Henrique é amante da doutora Gláucia. Talita se surpreende ao ver Estela entrando no local da seita. Ricardo inicia parceira com Uri. Dudu chama Gláucia para depor. Henrique suborna o policial. Talita se recusa a voltar para casa com Estela. Ricardo se surpreende ao saber que Ariela descobriu sobre o atentado aéreo.

SBT

As Aventuras de Poliana

Roger é acusado de desvio de dinheiro e é procurado pela polícia. Chega o dia das audições para o musical de fim de ano do colégio. Pendleton vai até a casa de Ruth, e entrega a última versão do projeto para ajudar Bento a voltar a andar. Marcelo diz a Glória que Roger tem tirado dinheiro de seus fundos de investimento. Lindomar consegue o dinheiro, e paga o que deve a Falcão. Com as novas pernas robóticas, Bento volta a andar. Pendleton retorna como CEO da O11O e recontrata Joana e Sérgio. Pendleton demite Nadine. As crianças do Clubinho convidam Ester para uma festa na piscina. Os moradores da comunidade se revoltam e exigem que o CLP volte a executar as atividades no bairro.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

