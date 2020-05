Resumo das Novelas

SEXta-FEIRA, 29

Malhação

MB e Felipe se enfrentam, mas Lica expulsa todos de sua casa. Tina estranha quando Mitsuko não a repreende por continuar saindo com Anderson. Lica vê as fotos de MB com Samantha e conta para Tina que ficou com Felipe para provocar Clara. Josefina recebe flores de Roney e Dóris afirma que o ex-músico está apaixonado por ela. Adriana envia fotos de ex-funcionários da ONG para que Keyla reconheça Deco. MB exige conversar com Felipe sobre Lica. Tato impede que Adriana dê notícias de Deco a Keyla.

Novo Mundo

Joaquim fala de Domitila para Anna. Thomas incentiva Domitila a falar mal de Bonifácio para Dom Pedro. Leopoldina pensa em agradar Dom Pedro. Joaquim sugere que Anna fuja da casa de Thomas. Ferdinando não se conforma de perder toda a sua pesquisa para os índios. Piatã, Jacira e Olinto procuram Ferdinando pela mata. Germana tenta comprar uma passagem para Portugal.

Anna afirma a Joaquim que descobrirá toda a verdade sobre Thomas. Cecília não consegue terminar seu romance com Libério. Anna descobre onde Thomas esconde a chave de uma gaveta em seu escritório. Dom Pedro não comparece ao encontro com Domitila. Licurgo procura por Germana. Diara e Wolfgang libertam as pessoas escravizadas por Sebastião. Anna descobre que Thomas foi marujo de seu pai.

Totalmente Demais

Arthur alerta Jonatas sobre a prova de Eliza. Zé Pedro avisa a Lili que é possível que Fabinho responda ao processo em liberdade. Maristela conta a Rosângela que vai se casar com Florisval. Natasha revela a Pietro que Arthur não pode ter filhos porque fez um procedimento médico. Jonatas leva Eliza ao local de sua prova, e a modelo pede desculpas a Arthur pelo atraso. Germano decide recontratar Jonatas. Stelinha afirma a Arthur que eles precisam separar Eliza de Jonatas.

Fina Estampa

Após sair da Fio Carioca, Esther se torna sócia de Amália no ramo de cosméticos. Rafael se demite e avisa a Juan Guilherme que tome cuidado com Zuleika. Danielle fica feliz ao receber um beijo de Pedro Jorge. Gigante confirma a presença de um convidado surpresa na festa de Griselda. Pereirinha convence Teodora a ficar com o emprego no hotel se quiser a guarda de Quinzinho. A periguete volta atrás e aceita trabalhar como faxineira. René Junior ouve Crô dizer que seus pais vão se separar e liga para Patrícia. Tereza Cristina manda Crô arrumar as malas de René. O mordomo fica aos prantos ao atender a ordem da patroa. A perua expulsa o marido de casa e fecha o Le Velmont.

RECORD

Escrava Isaura

O Sargento diz que o corpo de Álvaro não foi encontrado na mata. Leôncio diz ao Sargento que Álvaro foi morto por um tiro dado por Miguel e não dele. Tibério leva Álvaro para o quilombo pelo meio da mata. Malvina fala para Belchior que seu pai a obrigou levar Rosa para dentro de sua casa. Bernardo esconde Isaura em sua pensão. O Sargento diz que o corpo de Álvaro não foi encontrado na mata. Leôncio fica bravo. Serafina vai até a casa do Coronel Sebastião lhe contar que Helena corre perigo.

Jesus

Indignado com tanto desrespeito no Templo sagrado, Jesus expulsa comerciantes e cambistas do local. Satanás observa e fala ao ouvido de muitos. Nicodemos avisa a Caifás, que questiona a atitude de Jesus. Na prisão do calabouço, Batista escreve em um pergaminho. Jesus diz que reconstruirá o templo em três dias. Diversas crianças adentram ao local para estarem com Jesus. Hélio avisa à Joana sobre a prisão de João Batista. Judas Iscariotes pede a ajuda de Salomé para salvar Batista. Maria encontra com Tiago Justo e Deborah descobre que o rapaz é irmão de Jesus. Livona diz que tentará engravidar de Caifás novamente.

Susana impede um roubo na hospedaria. Claudia não permite que Helena saia do palácio. Maria Madalena vai até a hospedaria. Zaqueu diz que ela é perigosa. Petronius diz ter uma missão para o soldado Longinus. Tiago Justo diz não acreditar no poder de Jesus. Caifás avisa que algo precisa ser feito contra Jesus. Batista recebe a visita de Iscariotes e entrega uma mensagem para o Messias. Maria Madalena, com um olhar diabólico, volta a seduzir Petronius. Arimatéia oferece abrigo à Maria. Helena pede a ajuda de Almáquio.

Mateus se irrita com Asisa. Jesus avisa que partirá para a cidade de Betânia. Tomé diz não parar de pensar em Jesus. Lázaro, Marta e Maria de Betania são surpreendidos com a visita do Messias. Almáquio procura Judas Tadeu e avisa que Helena quer vê-lo. Heitor estranha a atitude de Judas Iscariotes. Barrabás e outros rebeldes atacam o acampamento de Cornélius, que implora para não ser assassinado. Jesus descobre que Batista foi preso. Pedro se preocupa com a segurança do Messias.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Bianca e Leonor pedem para os bebês usarem seus poderes, mas eles ardem em febre e não conseguem reagir. Aquiles diz à Ágata que eles precisam esconder seus poderes e fingir que não são mutantes. Cassandra e Janete caminham no parque e são abordadas por Lupo. Fernando aperta Rico com força e lhe dá uma mordida. Maria e Noé saem para ilha. Lupo diz que irá se vingar das pessoas ligadas à Progênese e avisa que matará Cassandra e a família Mayer.

Apocalipse

Ricardo finge estar brincando com Zoe. Ela dá uma desculpa e diz que viajará em um voo comercial. Moisés e Elias seguem pregando nas ruas de Jerusalém. César sai à procura de Guto. Ricardo pede para Ariela marcar uma reunião com um milionário árabe. Celeste pede para Arthur comprar uma passagem aérea para Zoe voltar para Nova Iorque. Tiatira aconselha Hanna. César vai até a sede da seita Filhos do amanhã e surpreende Guto ao dizer que o ama. Benjamin trabalha ao lado de André, Brenda, Melina e HD. Em Jerusalém, Zoe e o cinegrafista estranham uma movimentação nas ruas e se aproximam do burburinho. Eles se deparam com os profetas Moisés e Elias. Zoe percebe que os profetas são as duas testemunhas do Apocalipse. Stefano discursa e exalta Ricardo Montana. O Anticristo encontra com Omar. Ele pede para o sheik derrubar um avião. César diz que agirá diferente com o filho.

O policial ameaça Zé Bento. Susana investiga as contas do hospital. Elias e Moisés pregam nas ruas. O povo se revolta contra eles. Milagrosamente, alguns revoltosos ficam paralisados. Noah ordena a prisão das Duas Testemunhas do Apocalipse. Ricardo estranha a movimentação no local e pede para o motorista parar o carro. Uri diz ter conseguido uma entrada para o pronunciamento que Ricardo fará. Estela agradece o apoio de Susana. Os soldados israelenses tentam atirar em Moisés e Elias mas acabam atingidos pelas próprias armas. Ricardo chega ao local e é encarado pelas Testemunhas. O Anticristo então recua e volta para o carro. André fica impressionado com a paixão de Benjamin por Zoe. Saulo, Gideon e Noah falam sobre a presença das Testemunhas do Apocalipse. Felipe pede emprego à Estela. Débora estranha o comportamento de Ricardo. Celeste atualiza Arthur sobre as novidades em Jerusalém. Stefano se irrita ao saber da presença das Duas Testemunhas. Jonas fica impressionado ao ver Moisés e Elias na televisão. Isabela se lembra de Ricardo e suspira apaixonada. Uri zomba da fé de Benjamin. Noah fica impressionado com as Testemunhas. Bárbara descobre que um avião caiu no oriente médio. Em Nova Iorque, Ricardo liga a televisão e fica satisfeito ao ver a notícia do acidente aéreo.

SBT

As Aventuras de Poliana

Débora contrata os serviços do grupo de hackers Ratcave. Roger vai até o colégio para ajudar Ruth a dar explicações aos pais. Falcão pressiona Zóio para que ele continue no mundo do crime. Nancy pede conselhos amorosos a Antônio. Pendleton aparece no meio da reunião no auditório e questiona Roger em frente a todos. O O11O VR é banido por hora na Ruth Goulart. Henrique encontra Gleyce na padaria e conhece Kessya. Ruth descobre que Eric e Hugo colocaram o prêmio de Luigi em sua sala. Poliana chama Pendleton de pai e o deixa emocionado. Luca começa a fazer sucesso com a música de Lindomar. Ester aparece de surpresa no Clubinho e exige que eles digam o que sabem sobre ela.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

