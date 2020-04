Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 30

Malhação

Keyla conta para Lica que foi perseguida pelo falso Deco. Tato troca mensagens com K2. Ellen se preocupa com Anderson. Mitsuko reclama de Tina ter passado a noite fora. Anderson afirma a Ellen que ela é a inspiração para a letra da música de Fio. Tina não responde as mensagens de Mitsuko. Benê pede para Guto ensiná-la a ler partituras. Tina fica nervosa ao chegar na escola e ser levada para falar com seus pais na sala de Bóris. Tato não gosta de ver K1 e K2 provocarem Keyla. Keyla pede ajuda e Tato tenta intimidar o falso Deco.

Novo Mundo

Thomas afirma a Anna que Joaquim fez intrigas contra ele. Piatã volta com uma caça para a aldeia e Jacira se surpreende. A Madre flagra Cecília e Peter falando com Amália. Chalaça oferece dinheiro para Felício se afastar de Domitila. Pedro descobre que Leopoldina está grávida. Avilez entrega a Dom Pedro uma carta exigindo sua volta a Portugal. Joaquim orienta Dom Pedro a lutar pelo Brasil. Piatã faz uma cerimônia de iniciação com os Tucarés. Dom Pedro se emociona com o apoio do povo. A mando de Thomas, um grupo liderado por Matias ataca o Paço e inicia uma confusão na manifestação. Anna vê Thomas indo para a sede do partido português. Joaquim salva Anna de ser atacada na rua.

Totalmente Demais

Arthur pede desculpas a Eliza por ter se aproximado. Carolina nota que Arthur sente ciúmes de Eliza com Jonatas. Wesley pede ajuda a Montanha para se tornar um jogador de futebol. Florisval se incomoda quando Carolina exige que ele leve Eliza e Jonatas em seu carro. Lu agradece a Rafael por ter salvado seu emprego. Carolina chora quando Arthur afirma que não quer ter um filho com ela. Jandira avisa a Maristela que Florisval foi para a casa de Rosângela. Pietro questiona Carolina sobre seus sentimentos por Arthur.

Fina Estampa

Celeste convence Griselda a chamar Antenor para ir a sua casa participar da compra da mansão. A nova milionária descobre que pode ser impedida de efetuar a compra. Baltazar volta para casa e deixa Solange em pânico. Tereza Cristina fala para Crô que vai impedir Griselda de morar em seu condomínio. René desconfia que ela tenha algum segredo do passado. Paulo ouve Esther falar que vai para Itaipava continuar seu tratamento. Beatriz inicia procedimentos para doação de óvulos. Wallace começa a treinar novamente e dá tudo de si. Griselda conversa com Celeste sobre o dono de sua casa no quebra-mar. Escondido, Enzo ouve o papo e faz ligação misteriosa. Solange se apavora ao ver Baltazar chegar em casa. Paulo ouve Esther falar que vai para Itaipava continuar seu tratamento. Beatriz vai à clínica de Danielle e Pedro fica preocupado. Todos chegam à casa de Griselda para aguardar a assinatura da escritura da casa. Wallace começa o treino e Teodora fica apreensiva. Griselda decide ir ao Marapendi Dreams em caravana para exigir seu direito de morar onde quiser. Griselda consegue comprar sua casa no Marapendi Dreams e começa sua sociedade com Celeste no restaurante.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio diz que Belchior está proibido de sair da fazenda depois do casamento. Isaura tem pesadelo. Álvaro também tem pesadelo. Henrique encontra Sebastião no bordel. Helena acerta a cabeça de Dr. Paulo com uma bengala. Helena escreve uma carta para Sebastião pedindo desculpas por ter que fugir novamente. Henrique fica nu no bordel. Leôncio acorda e vai ao quarto de Isaura. Leôncio diz que Belchior está proibido de sair da fazenda depois do casamento. Helena foge com Diogo. Gabriel se emociona e chora no reencontro com Helena. Pedrinho cuida de Álvaro. Gioconda desconfia que Sebastião foi ao bordel. Geraldo descobre as trapaças de Branca. Tomásia recebe o telex falso de Álvaro enviado por Branca.

Jesus

Antipas descobre que o rapaz é João Batista. O filho de Herodes fica mexido com as palavras de Batista. Herodíade pede para Heitor matá-lo, mas Antipas impede e deixa o local. Maria e Yoná cuidam de José, que tosse muito. Depois da tempestade no deserto, Jesus segue seu caminho. Claudia tenta convencer Pilatos a evitar um massacre. Antipas não acredita em Herodíade. Pilatos evita a morte dos rebeldes judeus. Petronius conversa com Helena sobre Cassandra. Batista segue batizando as pessoas. Petronius avisa que os judeus serão poupados por Pilatos. Joana elogia Claudia para Chuza. Diana pede para Adela largar a vida de prostituta. Iscariotes recebe Antipas e a comitiva de volta à Tiberíades.

Maria cuida de José. Alguns dias se passam e Jesus, sem forças, cai no deserto. Maria se preocupa com o estado de saúde de José. Satanás rodeia Jesus. Mirian ajuda Maria a cuidar de José. Joana arruma um jeito de ajudar os rebeldes judeus. Maria e Yoná cuidam de José, que está mal. Os outros filhos de José chegam para ver o pai. Batista prega às margens do Jordão. No deserto, Jesus é tentado pelo Satanás. Joana leva comida para os rebeldes. Caius manda Longinus avisar a Pilatos. Joana convence os rebeldes a comerem. Caifás humilha Judite. Arimatéia nota a ausência da filha. Joana aconselha Deborah a visitar Helena. Pilatos é avisado sobre a atitude de Joana. Satanás provoca Jesus no deserto.

Caminhos do Coração

Começa o julgamento de Maria Luz. Cléo e Toni conseguem derrotar os vampiros com a ajuda de Regina e Batista. Pachola volta a sua forma humana e abraça Vavá. Beto dá um soco no vampiro e consegue escapar tempo. Fredo atira no vampiro, que morre. Mais um grupo de vampiros invade a Progênese e atacam policiais. Waldemar é mordido por um vampiro. Fredo mata vários vampiros. Os mutantes vampiros invadem a sala da presidência. Metamorfo fica invisível e Meduso fulmina um vampiro que se aproxima dele. Aquiles avisa que vingará a morte do pai e avança com a peixeira na mão. Telê lança uma onda de energia e atinge Aquiles, que é lançado para longe. Aquiles desmaia e Draco ameaça lançar uma bola de fogo em Ágata.

Lucas e Janete chegam na hora. Lucas atira em Draco e Ágata enfia suas garras de águia em Telê. Draco e Telê correm feridos e saem pela janela. Aquiles abre os olhos e avisa estar bem. Érica se sente excluída pelas crianças e fica magoada. Guiga dá uma bronca nos filhos e exige que eles peçam desculpas à Érica. Guiga diz para os filhos não ficarem idealizando Vivi e conta que ela tem depressão. Ele diz também que Vivi tem uma espécie de distúrbio de personalidade. Júlia diz que levará alguns mutantes separadamente, pois não pode misturar alguns deles. Ela diz ainda que soltará na ilha o mutante Scorpio, sua primeira experiência para a criação do homem-escorpião. Maria fala para Carvalho que ela está pensando em fugir. Carvalho pede para Maria não fazer isso e enfrentar o julgamento.

Apocalipse

André propõe passar todos as informações do projeto para Ricardo sem Benjamin ficar sabendo. Glória implora para Stefano revelar o paradeiro do filho deles. Noah se emociona com a história da menina órfã que ele salvou no ataque. Hanna consegue engravidar. Susana fala de Uri para Monique. Tamar reclama de Marta com Gideon. Noah fala sobre Éster, a menina órfã que ele salvou no atentado terrorista. Ricardo fecha acordo com André e pede uma prova sobre o acesso ao projeto dos androides. Monique conhece Uri. André finge estar tudo bem diante de Benjamin. Monique fala sobre Deus durante o jantar e Uri se incomoda. Eles acabam discutindo.

Ricardo fala com os pais sobre um leilão organizado por Verônica e Stefano. Débora alerta Ricardo sobre Ariela. Alan si irrita ao saber que o filho não aceitou a parceira com Ricardo. Uri se desculpa com Monique. César sai com Natália e esquece o compromisso com a esposa. A policial fica decepcionada. Ele chega em casa e tenta se desculpar com Raquel. Zoe volta ao Brasil e é recebida pelos colegas. Celeste pede a ajuda de Chico para fazer vídeos. Arthur dá em cima de Zoe. César e Guido novamente encontram a palavra Samael em um novo crime. Com o auxílio da luz negra, os policias encontram nomes de igrejas escritos com as letras da palavra Samael. Tamar vai ao encontro de Tamar. Ricardo finge que não está mais interessado na parceira com Benjamin.

SBT

As Aventuras de Poliana

Os usuários da O11O começam a ser roubados, e Nadine notifica Roger sobre a situação. Após a briga, Filipa e Ester vão para a diretoria. Ruth chama a atenção de Sophie por sua intervenção agressiva na briga de Filipa e Ester. Waldisney encontra a maleta de dinheiro que sua mãe escondeu. Nancy descobre que a “tia” de Waldisney é uma criminosa. Glória dispensa Violeta. Jeff consegue bloquear o acesso dos hackers ao sistema da O11O. A avó de Bento vai até a escola para visitar e conversar com o neto. Com a indicação de Waldisney, Violeta pede emprego para Roger na O11O. A avó de Bento conta alguns detalhes sobre a família do menino, e dá dicas de onde ele pode encontrar mais informações. Luisa decide voltar a morar na mansão e vai até a casa de Pendleton para buscar as chaves. Bento, João e Poliana vão até o bar indicado pela avó de Bento em busca de informações sobre seu pai. Verônica tem uma séria conversa com Roger para propor que ele mude, caso contrário irá abandona-lo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também