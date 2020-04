Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 9

Malhação

Keyla impede Tato de registrar Tonico. Ellen pede que Anderson entregue a Jota um envelope. Juca pede para Tina fazer as pazes com Lica. Anderson convida Tina para passear de motocicleta. Jota se impressiona com a programação feita por Ellen. Roney manda uma mensagem para Lica, Benê, Ellen e Tina, em nome de Keyla, e elas estranham. As meninas decidem promover a “Balada do Bebê” para conseguir fraldas para Tonico. Tato sai com Tonico, e Keyla faz uma confissão para as amigas.

Novo Mundo

Leopoldina cuida de Pedro, que fica encantado. O baú do pai de Anna é roubado. Jacira se declara para Joaquim. Guayi desafia Joaquim. Pedro não gosta quando Leopoldina chama Peter para vê-lo. Thomas recebe o baú do pai de Anna. Ubirajara enfrenta Guayi para defender Joaquim e o desafia para um duelo. Thomas afirma a Anna que encontrará o baú de seu pai e Piatã desconfia. Germana acredita que Elvira seja uma golpista e decide invadir seu quarto. Elvira tenta seduzir Wolfgang. Leopoldina flagra Carlota tentando agarrar Piatã. Pedro convida Anna para um passeio. Olinto e Tibiriça tentam convencer Joaquim a não fugir da aldeia. Guayi vê homens armados na mata e se preocupa. Pedro tenta seduzir Anna.

Totalmente Demais

Rosângela pede ajuda a Jonatas para sondar Jivago, suposto chefe do rapaz, sobre o processo contra Florisval. Arthur consegue apagar a foto de Carolina do celular de Jojô. Eliza questiona Jonatas sobre o que o rapaz fará para que a mãe não descubra a farsa sobre Jivago. Fabinho avisa a Leila e Jamaica que decidiu criar um projeto para interromper a poluição da Bastille ao Rio Tamanduá. Fabinho ajuda Jonatas a arrumar um advogado para Rosângela, indicando Zé Pedro. Eliza sonha com Arthur e, no sonho, acaba beijando Jonatas.

Fina Estampa

Antenor parte, e Griselda sofre. Griselda não percebe quando o comprovante de seu jogo de loteria cai no chão do quarto de Antenor. Wallace se sente mal durante um treino. Amália e Quinzé tentam convencer Griselda a voltar atrás na decisão sobre o irmão. Quinzinho guarda no bolso o comprovante do jogo de loteria. Patrícia procura Antenor, que beija a moça. Wallace comenta com Teodora sobre o mal-estar que teve no treino. Esther afirma a Danielle que fará o que for preciso para ter um bebê.

RECORD

Escrava Isaura

Branca vai até Isaura lhe dizer ela se casará com Álvaro. Tomásia visita Miguel na prisão. Geraldo encontra Malvina sozinha na sala. Miguel conta a Tomásia que o prisioneiro ao lado dele é inocente, que não deve ir a forca. Coqueiro é lavado para a forca. Leôncio encontra sua esposa conversando com Geraldo. Leôncio vai até Isaura na cozinha para lhe contar seus planos.

Leôncio pede que Isaura passe as mãos em seu cabelo. Branca e Geraldo descobrem que Álvaro viajou. Leôncio rouba um beijo de Isaura. Moleca briga com Rosa e diz a André que ira atrás de Bernardo. Diogo volta para casa. Francisco avisa Leôncio que Álvaro voltou para São Paulo, e ele por sua vez corre para dar a notícia para Isaura.

Caminhos do Coração

Júlia avisa que a missão de Marcelo é exterminar Maria . Marcelo olha a foto de Maria. Ele sente que já a viu em algum lugar e diz que ela alivia sua dor. Júlia e Taveira observam Marcelo falar e prevêem que não será fácil convencê-lo. Beto e Noé disputam a atenção de Maria. Gór diz que Draco e Telê precisam ter paciência, mas eles avisam que não irão esperar. Os dois avisam que é melhor eles se aliarem do que se tornarem inimigos. Gór diz que sabe bem como usar Draco e Telê a seu favor. Marcelo não acredita no que Júlia e Taveira falam e volta a ter alucinações. Júlia e Taveira pressionam Marcelo, que se desespera por causa de suas dores e diz que fará qualquer coisa para ter sua memória de volta. Júlia avisa que a missão de Marcelo é exterminar Maria.

O Rico e Lázaro

Belsazar e Madai provocam Zac durante o Banquete. Beroso encontra Aspenaz e fala da atitude de Belsazar de pegar o ouro sagrado dos hebreus para utilizar no banquete. Daniel lê as profecias de Jeremias. Durante o banquete, Belsazar distribui as peças de ouro retirada do templo sagrado dos hebreus. Ele ordena que acendam o candelabro sagrado que foi aceso por Arão no passado. As chamas atingem o estandarte da Babilônia. Beroso se assusta. As chamas do candelabro crescem e se agitam furiosas, até que uma estranha fumaça sai delas e surgem dedos de mão de homem.

Zac e os outros nomes ficam espantados. Ravina e Ilana ficam contentes com o casamento de Zelfa e Zadoque. Belsazar exige uma resposta de Beroso em relação ao ocorrido. Matias lembra da morte de Zelfa e Zadoque. Aspenaz chama Nitócris. Dana se dá bem com Absalom. No campo, Asher cuida de Joana. Daniel fala da possível aproximação do rei Ciro e dos persas. Nitócris aconselha Belsazar a chamar Daniel. O sábio hebreu é chamado. Rabe-Sáris anda pelas ruas da cidade e avista os persas nas proximidades. A cidade é invadida e Arioque luta com alguns oficiais persas. Hurzabum se assusta com a invasão. Ainoã e Labash-Marduk são rendidos pelos soldados persas.

Amor Sem Igual

Poderosa revela a Miguel que Ramiro é perigoso, que ele foi amante de sua mãe e que é filha bastarda dele. Miguel fica chocado. Miguel pergunta a Antônio quem planejou o assalto, mas ele diz que não é dedo-duro. Olympia pede que Poderosa leve a Cindy para o Mademoiselle que ela vai arrumar alguém para cuidar dela. Maria Antônia corre com medo para a casa de Furacão e Duplex a recebe. Antônio Júnior diz que vai sair de casa e Zenaide começa a chorar.

Maikitaison diz à Olympia que se a polícia descobrir que Cindy está escondida lá, o Club pode ser fechado. Bibiana agradece Beto por organizar uma festa para Peppe. Em casa, Ramiro descansa em seu quarto, Ludmila diz que Donatella chegou e quer falar com ele. Fernanda conta a dona Sonia que Ramiro não viajou coisa nenhuma. Luiggi e Serena chegam em casa com Peppe, um pouco debilitado. Ramiro pergunta o que Donatella faz em sua casa. Donatella diz que Ramiro vai ter que assumi-lo e que veio para morar com ele.

SBT

As Aventuras de Poliana

Violeta diz a Luisa que Marcelo já deu em cima dela. Marcelo acusa Pendleton de ter hackeado seu celular. Durval descobre que Guilherme vai para Austrália e fica nervoso por Raquel ter escondido a informação. Marcelo vê Débora chorando por Afonso e a consola. Sérgio descobre que Joana e Claudia estão o seguindo e disfarça. Após o incidente com Bento, Ruth toma medidas extremas de segurança com ele e João. Falcão se alia a “Waldão”. Glória volta a ter surtos de memória. O grupo de hackers “Ratz” invade o sistema do Espelho Amigo e causa problemas a O11O. Ester se recusa a obedecer as ordens de Pendleton.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

