Recital de Natal acontece no CDCC-USP nesta quarta-feira, 13

Nesta quarta-feira, 13, às 19h, acontece o Recital de Natal com a Camerata de Cordas Octo+ no auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP) . A atividade é gratuita e não é necessário inscrição ou retirar ingresso com antecedência: para participar, basta o comparecimento ao local. O auditório comporta 100 pessoas; caso o número de interessados ultrapasse esse número, a participação ocorrerá por ordem de chegada.

Sobre o recital

Através do desenvolvimento de um repertório musical dedicado a cordas e acompanhado por piano, a Camerata Octo+ interpreta arranjos específicos para a formação de cordas, bem como adaptações de repertórios variados para esta composição. Composta por 15 integrantes, a orquestra tem desenvolvido um papel importante na divulgação da música de câmara, em especial o repertório erudito. No CDCC, devem ser tocadas tanto músicas consagradas deste período festivo, como outras músicas que dialogam com a temática. Dentre o repertório, destaca-se: Jesus, Alegria dos Homens (J. S. Bach), Noite Feliz (F. Gruber), In the bleak midwinder (G. Holst).

O que: Recital de Natal com a Camerata de Cordas Octo+

Quando: Quarta-feira, 13 de dezembro, às 19 horas

Onde: Auditório do CDCC-USP, no prédio localizado à Rua Nove de Julho, 1227 - Centro - São Carlos - SP

Participação: limite de até 100 pessoas (por ondem de chegada)

