Raios cósmicos são tema da “Sessão Astronomia” que acontece no sábado, 6 de abril

“O que são Raios Cósmicos?” é o tema da Sessão Astronomia e a pergunta que a palestra irá responder. O evento é gratuito e aberto ao público em geral, e acontece a partir das 19h do sábado, 6 de abril, no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP).

Sinopse da palestra - você já ouviu falar de raios cósmicos? Na Sessão Astronomia deste sábado, a palestrante abordará a história da descoberta dos raios cósmicos – que envolve até mesmo voos em balões de ar quente! A palestra também abordará o que são e como os raios cósmicos se relacionam com buracos negros, galáxias e estrelas. Por fim, serão mostrados os observatórios responsáveis pela detecção dos raios cósmicos. Após a palestra, os visitantes terão mais elementos para apreciar o espaço expositivo existente no Observatório sobre o tema: a exposição Raios! Mensageiros do Cosmos.

Palestrante - Isadora Parillo, da equipe do Observatório.