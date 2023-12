Poluição luminosa será assunto de palestra realizada pelo Observatório do CDCC

Crédito: Divulgação

Poluição luminosa e preservação do Céu Noturno é o tema da próxima Sessão Astronomia. A atividade é gratuita e acontece às 19 horas do sábado, 9 de dezembro, no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP). A palestrante é Isadora Parillo, da equipe do Observatório.

Sinopse da palestra

Você já se perguntou por que é difícil ver estrelas no meio da cidade? Já percebeu que, longe das luzes dos postes, dos carros e dos prédios, conseguimos ver uma infinidade de estrelas e até mesmo a mancha leitosa da Via Láctea? Nessa palestra, será explicado porque esse fenômeno acontece e como a poluição luminosa está relacionada com ele. Também será abordada a observação dos céus ao longo da História da humanidade e suas mudanças. Por fim, serão compartilhados alguns destinos de “astroturismo”, como parques de “céu escuro”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também