Parque Ecológico estará aberto durante todo o feriado prolongado

Uma boa opção de passeio para esse feriado prolongado é visitar o Parque Ecológico Dr. Antonio Teixeira Vianna, em São Carlos. Localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, km 2, possui uma área com mais de 70 hectares e abriga mais de 90 espécies, muitas ameaçadas de extinção.

O local possui mais de 400 animais da fauna sul-americana, em especial a brasileira, como micos leões, dourado, preto e de cara dourada, jaguatiricas, emas, tamanduás bandeira e mirim, iguanas, serpentes de várias espécies, dentre muitos outros animais. Um ponto muito forte é a educação ambiental para aumentar a consciência ecológica e de proteção dos recursos naturais. O Parque também se diferencia no sucesso com a reprodução de várias espécies de animais, como os micos leões dourados, tamanduás e os ursos de óculos e onças.

O Parque é adaptado com rampas e áreas planas em todos os espaços, banheiros para pessoas com deficiência e fraldário, uma grande área de lazer com mesas, bancos, gramado para piqueniques e parquinho infantil. Além da interação com a natureza, o visitante tem a oportunidade de aprender mais sobre preservação e respeito com o meio ambiente.

Quem for visitar o Parque nesse feriadão também vai poder conhecer o Theodoro, filhote de onça pintada que nasceu em setembro e que no último fim de semana teve o nome escolhido por votação. Nascido dos pais Codajás e Tabatinga, ambas onças resgatadas na região amazônica, este filhote já carrega a responsabilidade de contribuir com a preservação das onças pintadas junto ao grande programa de conservação nacional ao qual o Parque de São Carlos também é integrante há muitos anos.

Além do Theo, como já é carinhosamente chamado, os visitantes poderão conhecer outros animais nascidos em agosto no Parque como Mico Leão Dourado, Emas, Sauim de Coleira, Anta, Alpaca e Cisnes.

A entrada é gratuita e o Parque funciona de terça a domingo das 8h às 16h30. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3361-2429 e 3361-4456.

