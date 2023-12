Paróquia São Domingos Sávio realiza o 1º Natal Fest neste final de semana

Paróquia São Domingos Sávio -

A Paróquia São Domingos Sávio, em São Carlos, está realizando neste final de semana o seu primeiro Natal Fest. A programação começou na sexta-feira (8), com a chegada do Papai Noel e apresentação da dupla João Carlos e Bruno.

No sábado (9), a festa continua com apresentação do cantor Gabriel Dias. Já no domingo (10), quem sobe ao palco são os cantores Alex Moraes e Cesar Santu.

A Paróquia São Domingos Sávio está localizada na rua José Carlos Gonçalves Neto, 151, Castelo Branco. A entrada é gratuita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também