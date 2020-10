Núcleo Ouroboros da UFSCar realiza oficinas de teatro a distância

Crédito: Divulgação

O Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica, um projeto de extensão do Departamento de Química (DQ) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realiza até dezembro uma série de oficinas teatrais online abertas para as comunidades interna e externa à Universidade.

"Diante da atual situação da Covid-19, muitas atividades artísticas precisaram ser repensadas para alcançar o público e não deixar a população carente de cultura. Pensando nisso, criamos a modalidade das oficinas a distância, com o objetivo de continuar levando arte, ciência e inclusão, para todos, mesmo em meio a uma pandemia", explica Karina Lupetti, coordenadora da iniciativa.

Para o projeto, foram programados três blocos de atividades, com seis horas cada, e horários de acordo com a idade dos participantes: o grupo 1, de 7 a 12 anos, com aulas às segundas-feiras, das 16 às 18 horas; e o grupo 2, a partir dos 13 anos, com aulas às quartas, das 18 às 20 horas. Para cada grupo, são ofertadas 15 vagas.

As pessoas interessadas podem escolher entre os dois blocos restantes, já que o primeiro está sendo realizado neste mês de outubro: o bloco 2, com inscrições abertas de 19 a 28 de outubro, e aulas em novembro; e o terceiro bloco, cujas aulas acontecem principalmente em dezembro, com inscrições entre os dias 16 e 25 de novembro.

Os temas abordados são: "Jogos teatrais em diversos espaços formais e não-formais"; "Teatro e comunicação: Ciência, arte e inclusão em palco"; e "Processo criativo: Como criar seu espetáculo on line?". As oficinas são ministradas por Lupetti, doutora em Química e divulgadora científica; Tiago Botassin, técnico em Artes Dramáticas e educador; e Isabella Rios, licencianda em Química e bolsista do projeto.

A iniciativa tem parceria com o Núcleo de Formação de Professores (NPF) da UFSCar. Mais informações e os links para as inscrições podem ser obtidos neste documento (https://bit.ly/33OvBf2).

