Santuário da Babilônia decorado para o Natal - Crédito: divulgação

A programação do Natal Iluminado do Santuário da Babilônia inicia hoje com missa às 18h, seguida pela chegada do Papai Noel e personagens da Disney.

O evento conta com um trenzinho iluminado, praça de alimentação, playground e atrações especiais aos sábados.

No dia 7, às 19h, o Coral da USP São Carlos se apresenta, e no dia 8, às 17h30, é a vez do Coral Virgo Virginum, dos Arautos do Evangelho.

Mais informações: (16) 93618-1528.

