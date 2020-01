Horóscopo: confira a previsão de hoje (10/01) para seu signo

ÁRIES

Bom momento para traçar metas pro futuro. Pode retomar um antigo projeto ou para um antigo emprego. Invista no que deixa você segura. Na união, bom astral para curtir seu ninho e planejar o futuro do casal.

TOURO

Você está mais comunicativa e saberá direitinho o que dizer para defender suas ideias ou convencer as pessoas. Pode ter notícias de alguém que mora longe. Boa sintonia com quem ama.

GÊMEOS

No trabalho, será mais fácil superar os desafios. Confie na sua intuição. Há chances de conseguir um aumento ou de aumentar seus ganhos com um pouco mais de empenho. Romance intenso e envolvente.

CÂNCER

Una-se aos colegas e valorize a cooperação e a troca de ideias. Você pode aprender muito com pessoas experientes. Vários astros estão a favor da sua vida amorosa e você tem mais é que aproveitar.

LEÃO

O Sol aumenta a sua vitalidade e você vai se sentir renovada nesta fase. Terá prazer em cuidar da saúde, organizar suas coisas e cumprir suas tarefas. No romance, vai mostrar que é parceira a toda prova.

VIRGEM

Se depender de sorte e entusiasmo, nada será capaz de abalar o seu astral. Pode ter sorte em jogos e sorteios: faça suas apostas. Na paquera, use e abuse do seu charme para encantar alguém.

LIBRA

Embora a Lua incentive você a correr atrás de suas ambições, outros astros vão fortalecer a sua ligação com a família. Converse bastante e ouça dicas dos parentes. Será exigente nas paqueras.

ESCORPIÃO

Bom momento para apresentar um projeto, participar de concursos e entrevistas de emprego. Ótimo astral para quem planeja viajar ou receber visitas. Na união, quanto mais diálogo, melhor.

SAGITÁRIO

Você terá boas oportunidades e muita criatividade para ganhar dinheiro. Pode mudar de casa, de emprego ou mexer na decoração do lar. Se já tem seu par, diga e demonstre o quanto valoriza seu bem.

CAPRICÓRNIO

Vai ser fácil provar sua competência e defender suas opiniões no serviço. Trabalhe em equipe e troque ideias com os colegas. A dois, resolva tudo com diálogo e saiba a hora de ceder.

AQUÁRIO

Sua dedicação pode render uma aumento ou é você que vai arranjar um segundo emprego para ganhar mais. Só não exagere! Respeite seus limites. Namoro escondido com colega pode ser excitante.

PEIXES

Você vai se sentir mais livre e segura para correr atrás dos seus sonhos e transformar ideais em realidade. Ouça dicas de pessoas antenadas e modernas. Cumplicidade total a dois: esbanje carinho.

