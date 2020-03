Grupo de teatro são-carlense estreia seu segundo espetáculo

O grupo de artistas da cena Retalho Coletivo, traz ao público no próximo domingo, 15, às 19h na Teia, Casa de Criação o segundo espetáculo do grupo. Chamado ECO foi escrito por Nádia Stevanato e dirigido por Iratã Campos e terá mais duas apresentações nos domingos 22 e 29 de março.

Na história um pacato lugar chamado Mundo recebe a visita de uma pessoa com intenções pouco claras em relação aos seus habitantes. Após algum tempo, dois acontecimentos suscitam a insegurança geral, despertando reações sombrias nos habitantes de Mundo.

O segundo espetáculo do grupo começou a ser trabalhado em 2018. No primeiro espetáculo chamado “Estação São Carlos” de 2016 o grupo realizou entrevistas com pessoas da cidade e transformou em cenas que narram as visões de cada entrevistado. No segundo espetáculo o grupo investiu no desejo de falar com seu público a respeito de acontecimentos recentes que apontavam algumas semelhanças com acontecimentos de outros momentos passados de nossa história mundial. ECO tem no elenco Ana Garbuio, Bruno Garbuio, Marcio Antunes, Miguel Cossio e Mylene Corcci. O figurino foi construído por Dani Busatto e a trilha sonora original por Pablo Mendonza.

Para mais informações da apresentação de estreia e pequena temporada de ECO basta acessar as redes sociais do Retalho Coletivo ou enviar e-mail para retalho.coletivo@gmail.com

