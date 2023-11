Fundo Social leva 600 alunos de entidades conveniadas com o município para uma tarde no circo

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio do Fundo Social de Solidariedade, levou na tarde da última terça-feira (31/10), 600 alunos atendidas por três instituições da cidade para assistir ao espetáculo do Circo Bellagio.

Participaram alunos da ONG Nave Sal da Terra, entidade que hoje atende 420 crianças e adolescentes de 2 a 17 anos, além de 80 idosos, oferecendo atividades de convivência, educação, cultura, esporte, lazer e cidadania; alunos da APAE São Carlos, maior rede de apoio às pessoas com Deficiência Intelectual ou Deficiência Múltipla e alunos da ASPE (Associação de Amigos São Pedro Julião Eymard), projeto de recreação e atividades para a comunidade do bairro Douradinho e adjacências.

Todos puderam vivenciar o mundo mágico do circo, com grandes apresentações de malabares, equilíbrio e muita diversão com os palhaços, queridinhos das crianças que tornaram a tarde divertida e mágica.

O circo tem um papel social de levar a cultura circense milenar ao maior número de pessoas possível. É uma forma de arte muito acessível, capaz de chegar a regiões que outras artes não alcançam, cada vez mais o circo é usado como instrumento de inclusão social, porque tem o poder de atingir todas as faixas etárias e sociais.

Os 600 ingressos foram ofertados de forma gratuita pelo circo Bellagio para o Fundo Social que disponibilizou para os alunos dessas três entidades de São Carlos.

