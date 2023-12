Distrito de Água Vermelha comemora 75 anos com festa neste final de semana

No próximo dia 24 de dezembro o distrito de Água Vermelha completa 75 anos, porém a festa vai ser antecipada e será realizada neste sábado (16/12) e no domingo (17/12) com shows no palco montado em frente à igreja de São Roque, na avenida Bela Cintra.

No sábado (16/12) a festa começa às 19h com as apresentações da Orquestra Amigos Violeiros de São Carlos e da Banda Vinil 78 que vai levar ao palco um mix de músicas que engloba o pop internacional do final dos anos 70, com os clássicos das discotecas, invadindo os anos 80 com o pop rock nacional e internacional com muito Flash Back.

Já no domingo (17/12) a diversão começa mais cedo, a partir das 18h com muita música sertaneja. O primeiro a se apresentar é o cantor PH (Pedro Henrique) e para encerrar as festividades de 75 anos do distrito, a dupla João Pedro e Zé Paulo vai levantar o público com muita modão de viola.

Água Vermelha, embora tenha surgido no final do século XIX, na rota de expansão do sertão paulista, foi oficializada como distrito de São Carlos em 24 de dezembro de 1948, conforme a Lei nº 23.233.

A posição estratégica do distrito, entre São Carlos e Santa Eudóxia, ainda garante a passagem de muitos turistas que seguem rumo às fazendas mais ao norte que atraem por seu potencial histórico.

Outro destaque do distrito é a Festa do Milho, que acontece todos os anos, atraindo não só a população local, mas das regiões vizinhas.

