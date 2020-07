Daniel adere ação em prol Rede Feminina de Combate ao Câncer em São Carlos

Crédito: Divulgação

A live solidária, organizada pela escola Mult Sport e com apoio da Comissão Paixão Sertaneja, Som da Festa e São Carlos Agora que acontecerá nesta sexta-feira, 10, a partir das 19h ao vivo no Facebook dos organizadores, recebeu um importante aliado na ação que terá objetivo angariar recursos para a Rede Feminina de Combate ao Câncer (que atende cerca de 1.500 pacientes e familiares de pacientes acometidos pela doença em São Carlos). O cantor Daniel disponibiliza um chapéu autografado para ser rifado e com o valor obtido revertido para a entidade, além dos recursos que serão levantados na live via depósito bancário ou QRcode.

“Pela terceira vez em menos de um ano estou apoiando ações que envolvem a causa do câncer em São Carlos. É um prazer imenso e espero que este chapéu abençoe a live e que consigam um bom valor”, afirmou o cantor. Com apresentação do locutor Moacyr Copacabana e a dupla João Pedro e Zé Paulo como atração, a live inicia uma série de atrações diversas que a Mult Sport irá realizar nas próximas semanas.

Interessados em fazer doação para a Rede Feminina de Combate ao Câncer é só depositar qualquer quantia na conta da entidade no Banco do Brasil, agência 0-295X, conta corrente 35889-4.

