Confira a programação da Festa do Milho de Água Vermelha

A 19ª Edição da Festa do Milho começa na sexta (12/04), a partir das 19h e segue até domingo (14/04), às 20h30, quando subirá ao palco a Banda Doce Veneno revivendo o flashback. Além de shows musicais, serão montadas 45 barracas, sendo 27 vendendo alimentos feitos à base de milho, porém também serão oferecidos outros produtos, como artesanato e diversão para as crianças (brinquedos infláveis). O evento vai ter linhas de ônibus com horários especiais, com valor de tarifa normal até o distrito.

A Festa foi oficializada através da Lei nº 13.338, de 2 de junho de 2004, de autoria do vereador Marquinho Amaral e organizada pela Associação de Amigos do Bairro do Distrito de Água Vermelha com o apoio da Prefeitura de São Carlos.

Confira a programação completa da 19ª edição da Festa do Milho:

DIA 12/04 – SEXTA-FEIRA

19h | José Junior e Gabriel; Andriano Reis e Cuiabá; Célio e Leandro

20h30 | Alex Moraes e Cesar Santu

21h30 | Pedro Henrique

DIA 13/04 – SÁBADO

19h | Gabriel Viola

20h | KM 235

21h30 | Beloti e Viana

DIA 16/04 - DOMINGO

11h | Roda Viola com Tião do Ouro e convidados

16h | Orquestra de Violas Amigos Violeiros de São Carlos

18h30 | Zé Fernando e Banda

20h30 | Doce Veneno

Com entrada gratuita, o distrito de Água Vermelha (10 km de São Carlos) recebe no próximo fim de semana, na Rua Bela Cintra, em frente à Paróquia São Roque, a tradicional Festa do Milho com atrações musicais e gastronomia especial. Além das barracas, o evento vai reunir também 6 food trucks que também oferecerão comidas a base de milho verde, além de bebidas. A previsão é que 165 mil espigas sejam usadas na fabricação de comidas típicas e bebidas à base de milho.