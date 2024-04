Cineclube CDCC: filme em cartaz tem roteiro e direção de Ingmar Bergman

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme Morangos Silvestres neste sábado, 6, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado à Rua Nove de Julho, 1227.

A entrada é gratuita. Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão.

MORANGOS SILVESTRES

Smultronstället, Suécia, 1957, Drama, 91 minutos

Direção: Ingmar Bergman

Elenco: Victor Sjöström, Ingrid Thulin, Bibi Andersson, Jullan Kindahl

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: Livre

Áudio em sueco, com legendas em português

Sinopse: O rabugento médico aposentado Isak Borg viaja de Estocolmo para Lund, na Suécia, com sua nora, Marianne, para receber um diploma honorário da universidade onde estudou. Ao longo do caminho, eles cruzam com uma série de caroneiros, cada um deles fazendo com que o médico idoso reflita sobre os prazeres e as falhas de sua própria vida.

