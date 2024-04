Cine Observatório tem novo filme em cartaz estrelado por ator vencedor do Oscar

Observar o Sol, diretamente ou através de qualquer dispositivo não certificado para essa finalidade, é muito perigoso. Mas o Sol pode ser traiçoeiro. Com seu brilho intenso e sua presença majestosa no céu, às vezes, nossos olhares são atraídos sem querer para a imponente estrela. É sobre essa atração quase irresistível que trata o filme em cartaz no Cine Observatório de abril: Sunshine – Alerta Solar, estrelado pelo recém-ganhador do Oscar, Cillian Murphy. Após a exibição, haverá um bate-papo conduzido pelos organizadores da atividade, Felipe Augusto Hencklain e Kelly Naomi Matsui, abordando curiosidades e fatos interessantes sobre o filme. A primeira sessão acontece neste domingo, dia 07 de abril, às 17h30. Também haverá sessões nos dias 14 e 21 de abril, no mesmo horário.

Sinopse: Em um futuro próximo, por algum motivo, o Sol está diminuindo gradualmente a sua capacidade de gerar energia. Rapidamente a Terra se torna um lugar frio e desolado, prestes a morrer, quando, em um último esforço para salvá-la, a humanidade envia uma tripulação para o espaço com uma carga especial: uma bomba nuclear que deve ser levada até a nossa estrela, para, talvez, ressuscitá-la. Mas os oito tripulantes da nave Icarus II acabam entendendo na prática o conselho milenar do lendário Dédalo ao seu filho: é perigoso demais voar muito perto do Sol.

Duração: 107 minutos (1h e 47min). Classificação indicativa: NÃO RECOMENDADO PARA MENORES DE 14 ANOS.

Sobre o Cine Observatório - É um programa do Observatório Dietrich Schiel, iniciado em 2011, que faz exibições de filmes, animações e documentários com temática espacial. São complementadas com uma atividade didática relacionada aos conteúdos astronômicos mencionados no filme, procurando gerar discussão e reflexão sobre diversos temas científicos e culturais. O filme programado permanece em cartaz até o penúltimo domingo de cada mês.

Recomendações e avisos para a participação na atividade:

1) a sessão acontecerá antes do horário de observação do céu, que começa às 20h; os participantes podem seguir para essa segunda atividade, caso queiram.

2) o número máximo de participantes para esse evento é de 40 pessoas; a depender do número de interessados, poderão ser distribuídas senhas, entregues por ordem de chegada.