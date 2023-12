Carreata de Natal da Raízen será realizada na noite desta quarta-feira em São Carlos

SIGA O SCA NO

Veículos iluminados - Crédito: divulgação

A carreata “A Raízen faz a energia do Natal acontecer”, acontece na noite desta quarta-feira (13), em São Carlos. A programação contará com uma carreata de veículos agrícolas iluminados, que desfilará pela cidade acompanhada da Banda Centopeia. O percurso se inicia na praça Largo Santa Cruz com destino ao Hospital Escola da cidade.

Amanhã. 14 de dezembro, será a vez de Ibaté. Os veículos partirão da Prefeitura em direção à Pirâmide de Ibaté. Nas duas localidades a ação ocorre entre 19h30 e 21h30.

"Promover iniciativas como estas é um motivo de orgulho para nós. Além disso, apoiar essas ações territoriais reforça o nosso compromisso em gerar impacto positivo nas localidades", diz Camila Stefano, Coordenadora de Performance Social da Raízen. “Dessa forma, também incentivamos a mobilização da comunidade pelo futuro da energia renovável e a sustentabilidade no entorno de nossas operações”.

