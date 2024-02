Carnafunk abre o Carnaval de São Carlos nesta sexta-feira (9)

Crédito: divulgação

O Carnaval de São Carlos será aberto oficialmente na noite desta sexta-feira (09/02), com o início do Carnafunk que será realizado até a próxima terça-feira (13/02), no Ginásio Milton Olaio Filho. A folia começa a partir das 21h com a apresentação do DJ Guelzada, seguindo com o Grupo Samba de Primeira, cantor Nolly, Grupo Tudo Diferente e DJ Honda.

No sábado (10/02) a festa continua com DJ Guiga, Nega do Samba, Farofa do Mania e DJ Ligero. Domingo (11/02) tem DJ Lavezzo, Grupo Misturadin, D'Lucca Santana, Conversa Fiada e DJ Johnny Correa. Na segunda (12/02) sobem ao palco do Milton Olaio Filho o DJ Anselmo Guedes, Quarta Essência, Fabrício Rosa e DJ Antony. DJ Netto Buck, Pagode do Lukinha, Samba Hits, Quintal do Samba e DJ Tiago Costa encerram o Carnafunk na terça (13/02). De sexta a segunda as apresentações começam às 21h e vão até 01h da madrugada. Na terça-feira (13/02), último dia de carnaval, a festa começa às 20h e termina a meia noite. No Carnafunk os menores de 14 anos somente poderão entrar acompanhados de um responsável maior de 18 anos.

“Vão ser cinco dias de muita festa em várias regiões da cidade, além do Milton Olaio Filho, teremos folia na Praça XV, nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia e nos bairros São Rafael, na Praça Recanto das Flores, no São Carlos VIII, no CEU das Artes, no Cidade Aracy II, no Centro da Juventude Lauriberto Reys, no Monte Carlo, no Centro da Juventude Elaine Viviani e no Parque do Bicão. Também teremos o tradicional desfile de fantasias na Praça XV. A programação completa pode ser acessada no site ou nas redes sociais da Prefeitura”, explica Fernando Carvalho, secretário adjunto de Esportes e Cultura.

Confira a programação do Carnaval 2024 na Praça XV, nos distritos, bairros e no Parque do Bicão:

PRAÇA DA XV

Dia 10/02 – Sábado

16h às 18h – Cantora Regina Dias

18h30 às 20h – Banda Doce Veneno

Dia 11/02 – Domingo

16h às 18h – Banda Metais (Marchinhas)

18h às 18h40 – Desfile de Fantasias

19h às 20h - Banda Metais (Marchinhas)

Dia 12/02 – Segunda-feira

16h às 18h – Conversa de Botequim

18h30 às 20h – Vinil 78

Dia 13/02 – Terça-feira

16h às 20h - Banda Metais (Marchinhas)



SANTA EUDÓXIA

Dia 10/02 – Sábado

20h às 21h30 – Los Pernas

22h às 00h00 – Sheila Lima

Dia 11/02 – Domingo

18h às 19h40 – Carla Circelli

20h às 22h – Júnior Karrerah

Dia 13/02 – Terça-feira

16h às 17h40 – Aline Braga

18h às 20h – Dígito 3

ÁGUA VERMELHA

Dia 11/02 – Domingo

16h às 17h30 – Los Pernas

18h às 20h – Mari Silva e Fernandinho

JARDIM SÃO RAFAEL – PRAÇA RECANTO DAS FLORES (Rua Gervásio Alves de Oliveira)

Dia 11/02 – Domingo

16h às 20h – Lê Lopes

SÃO CARLOS VIII – CEU DAS ARTES (Rua Luís Luchesi Filho, s/nº)

Dia 11/02 – Domingo

16h às 20h – DJ Ander Z

CIDADE ARACY II – CENTRO DA JUVENTUDE LAURIBERTO REYS (Rua João Martins França, 800)

Dia 11/02 – Domingo

16h às 20h – DJ Bruno Tony

MONTE CARLO - CENTRO DA JUVENTUDE ELAINE VIVIANI (Avenida Papa Paulo VI, nº 1.000)

Dia 11/02 – Domingo

16h às 20h – DJ Edy

PARQUE DO BICÃO

Dia 11/02 – Domingo

16h às 20h – DJ Rogério

