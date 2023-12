Caravana de Natal Coca-Cola passa neste sábado por São Carlos; confira o trajeto

Caravana Coca-Cola - Crédito: arquivo

A Caravana de Natal Coca-Cola passa por São Carlos neste sábado (9). A previsão de saída é 18h30, no Shopping Iguatemi. A empresa deve trazer para a cidade um trio elétrico, três caminhões baú decorados, um caminhão com o Papai Noel e uma van. Todo o trajeto deve durar cerca de 3 horas.

Confira o trajeto:

Saída do Shoppin Iguatemi

Segue pela Av. Dr Tancredo de Almeida Neves

Entra na Av. Grécia até a rotatória

Vira em direção à E. E. Jesuíno de Arruda

Segue pela R. João Lourenço Rodrigues até a Praça Itália

Segue pela Av. Getúlio Vargas até a rotatória da Chimarrão

Desce pela Av. Dr Germano Fher Junior até a rotatória próxima à Educativa

Segue pela Av. Comendador Alfredo Maffei até a R. Dom Pedro II

Vira na Rua Bento Carlos até a Av. São Carlos

Segue pela Av. São Carlos, passando pelo Mercadão, Catedral e Praça Coronel Salles

Entra à esquerda na 7 de Setembro até a R. Episcopal

Desce até a R. Conde do Pinhal e vira à direita

Segue na Conde do Pinhal até a Comendador Alfredo Maffei

Vai até a Rotatória do Cristo e entra na Av. Francisco Pereira Lopes

Segue até a R. Ângelo Passeri e vira à esquerda (antigo Casabranca)

Sobe até a R. Eugênia Accácio

Segue até a Rua Álvaro Giongo

Passa pelo Passeio São Carlos e retorna à R. Álvaro Giongo

Segue para a R. Miguel Petroni

Finaliza na R. Orlando Fazzani (próximo ao Shopping do Churrasco)

