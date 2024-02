Cantor Dilsinho se apresenta em Araraquara; ingressos já estão a venda

Dilsinho - Crédito: Dilsinho (Crédito: Reprodução Isto É/ @daniivalverdee)

Prepare-se para uma noite inesquecível de pagode com um dos maiores nomes da atualidade: Dilsinho sobe ao palco do Bazuah Eventos em Araraquara no dia 6 de abril, às 22h. O evento promete ser um grande sucesso, com um repertório recheado de hits e muita energia.

Ingressos à venda:

Os ingressos para o show do Dilsinho em Araraquara já estão à venda no 1º lote, através da plataforma Q2 Ingressos (clique aqui). Os preços iniciais são:

Pista: R$ 50

Vip: R$ 80

FrontStage: R$ 120

Private (para 10 pessoas): R$ 2.500 (inclui 1 combo de whisky Red Label)

Atenção: os valores podem sofrer alterações e a plataforma cobra uma taxa de 15% por ingresso.

Mais atrações e informações:

A organização do evento ainda divulgará outras atrações que farão parte da noite. Para saber mais informações ou tirar dúvidas, siga o perfil @luxproducoesaqa no Instagram.

Dilsinho: o grande nome da nova geração do pagode

Com hits como "Diferentão", "Baby Me Atende", "Péssimo Negócio", "Pouco a Pouco", "Refém", "Trovão", "Cansei de Farra" e muitos outros, Dilsinho é um dos artistas mais populares do Brasil.

O cantor e compositor já acumula mais de 2,4 bilhões de visualizações em seu canal do YouTube, mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e oito álbuns no currículo.

Informações adicionais:

Data: 6 de abril de 2024

Horário: 22h

Local: Bazuah Eventos

Endereço: Avenida Agostinho Sonego, 668 - Campus Ville, Araraquara - SP

Venda de ingressos: Q2 Ingressos (clique aqui)

Mais informações: @luxproducoesaqa

