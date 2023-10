Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí faz concerto gratuito em São Carlos

Crédito: divulgação

A Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura – será um dos destaques da programação do 166º aniversário do município de São Carlos. O grupo fará um concerto gratuito no Teatro Municipal de São Carlos, no próximo domingo, dia 5, às 19h, sob oferecimento da Eixo SP.

Neste concerto, a Camerata de Violões trará os convidados Carlos Marin e Rafael Vieira, além dos onze integrantes do grupo: Aldair Navarro, Ana Laura, Carlos de Souza, Fernando Silva, Gabriel Venâncio, Hícaro Ferreira, Leo Barbosa, Leonardo Martinez, Lucas Giro, Murillo Pilom e Zette D.

A Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí, criada em 1996, é uma referência em excelência no ensino de violão clássico. Com o objetivo de proporcionar um alto nível de aperfeiçoamento artístico aos estudantes, o grupo é composto por talentosos violonistas da instituição. Além disso, a Camerata se destaca por seu compromisso com a divulgação de compositores brasileiros, contribuindo para a promoção de uma grande variedade de obras para o universo do violão clássico.

Para a apresentação, o grupo prepara um repertório erudito, que é o perfil da Camerata, e algumas músicas populares, como Rio Amazonas, de Dori Caymmi. Há ênfase também na música latino-americana, com a música Tierra Mestiza, de Geraldo Tamez, retratando o folclore mexicano e a história e instrumentos de uma região específica do país. Do repertório erudito, serão apresentadas duas obras do famoso Johann Sebastian Bach, sendo uma delas executada com quatro solistas do grupo. Além dessas, haverá composições dos consagrados Georg Philipp Telemann e Waldir Azevedo. As obras, adaptadas, transcritas e arranjadas pela Camerata visam enriquecer ainda mais a experiência musical da noite.

A coordenação do grupo está a cargo de Edson Lopes, que se diplomou em 1978 no curso de Violão Clássico do Conservatório de Tatuí sob a orientação de Pedro Cameron. Lopes possui o título "Licentiate in Guitar Performance" pelo Trinity College London em 2003 e sua carreira é repleta de prêmios em vários concursos de violão e apresentações em diversas cidades brasileiras e internacionais, como membro do Brazilian Guitar Quartet. Também é um artista prolífico, tendo gravado várias obras e CDs, incluindo "Jesus, alegria dos homens" (solo), "Concertando Choro" (em duo com Augusto Arruda), "Prelúdio" (em duo com Roberto Colchiesqui), "Violão & Louvor" (em duo com Roberto Colchiesqui), "Vê se te agrada" (Octopus - Camerata de Violões), "Octopus convida" (Octopus - Camerata de Violões), "Iberia" (Brazilian Guitar Quartet) e "Quarteto Vivace Brasil". De acordo com o coordenador, o evento em São Carlos vai levar a cultura do Conservatório de Tatuí e da capital da música para outras cidades do estado. “O evento possibilitará que o público veja o nível de excelência que o Conservatório de Tatuí tem mantido em seus grupos artísticos, o que reforça o título de melhor escola de música da América Latina”, destaca Lopes.

A Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí é a representante máxima da excelência no ensino de Violão Clássico da Instituição. O grupo foi criado em 1996 e tem por objetivo fornecer alto aperfeiçoamento artístico aos estudantes. O grupo é composto por cerca de dez violonistas e desenvolve, frequentemente, projetos de pesquisa e divulgação de compositores brasileiros, buscando a promoção da grande diversidade de obras escritas para o universo violonístico. A Camerata recebe regularmente solistas convidados, como Gustavo Costa, Cristine Belo Guse e Fernando Lima, e desenvolve repertório especialmente adaptado, transcrito ou arranjado, a fim de enriquecer a experiência do grupo.

O Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão está localizado na rua 7 de Setembro, nº 1.735, no Centro. A entrada é gratuita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também