Agenda do cinema: as novidades do Cine Araújo nesta semana

Cine Araújo - Crédito: divulgação

A partir de 10 de abril, a programação da semana no Cine Araújo do Shopping Iguatemi traz histórias intensas, inspiradoras e eletrizantes para todos os gostos. Dos momentos marcantes da vida de Jesus em “The Chosen – Última Ceia”, aos mistérios de um encontro perigoso em “Drop: Ameaça Anônima”, passando pelas batalhas épicas contra monstros gigantes em “Kaiju Nº 8 – Missão de Reconhecimento” e pelas missões secretas de vingança em “Operação Vingança”, até a emocionante jornada familiar de “Rei dos Reis”, a nova leva de estreias promete emocionar, surpreender e entreter. No dia 12, ocorrerá mais uma sessão adaptada em todas as filiais do Cine Araújo, às 13h, com a exibição da tão esperada adaptação de “Um filme Minecraft”.



“The Chosen – Última Ceia”



Nesta nova fase da aclamada série “The Chosen”, o povo de Israel acolhe Jesus (Jonathan Roumie) como rei, e seus discípulos aguardam ansiosos por sua coroação. No entanto, ao invés de confrontar Roma, Jesus surpreende a todos durante um festival religioso, virando as mesas – literalmente e simbolicamente. Com os líderes religiosos e políticos se sentindo ameaçados, eles traçam planos para que essa seja sua última ceia. Os dois primeiros episódios da quinta temporada prometem emoção, reflexão e grandes revelações.



Confira o trailer: aqui.



“Operação Vingança”



Após perder sua esposa em um ataque terrorista, o criptógrafo da CIA Charles Heller (Rami Malek) entra em uma jornada desesperada por justiça. Frustrado com a inação da agência, ele assume o risco de se tornar um agente de campo para caçar os culpados com as próprias mãos. Em meio a traições e conspirações, Heller precisa descobrir em quem confiar. Dirigido por James Hawes, com roteiro de Gary Spinelli, “Operação Vingança” é um thriller de espionagem cheio de tensão, ação e dilemas morais.



Confira o trailer: aqui.



“Drop: Ameaça Anônima”



Violet (Meghann Fahy), mãe solteira e viúva, finalmente decide se abrir para o amor e marca um encontro com Henry. Tudo parece ir bem até que ela começa a receber mensagens ameaçadoras de um número desconhecido. Forçada a seguir ordens perigosas para proteger seus filhos, Violet vê sua noite se transformar em um pesadelo. Quando a situação atinge o limite, ela é obrigada a fazer uma escolha impensável. Nesse suspense eletrizante, a confiança será colocada à prova — e ninguém é o que parece.



Confira o trailer: aqui.



“Kaiju Nº 8 – Missão de Reconhecimento”



Baseado no anime de sucesso, “Kaiju Nº 8” acompanha Kafka Hibino, um jovem que sonha em combater monstros gigantes chamados Kaijus. Depois de anos afastado da sua meta de infância, ele decide entrar para a Força de Defesa do Japão, onde reencontra Mina, sua amiga de longa data. Ao lado do determinado Reno, Kafka embarca em uma missão de reconhecimento que o levará a enfrentar desafios colossais em nome da esperança da humanidade. Uma mistura épica de ação, amizade e coragem.



Confira o trailer: aqui.



“Rei dos Reis”



A relação entre o escritor Charles Dickens e seu filho Walter ganha uma nova perspectiva quando Dickens decide contar a história de Jesus Cristo para tentar se conectar com o menino. Embarcando em uma jornada imaginária ao lado de Jesus, Walter presencia milagres, enfrenta provações e vive intensamente os ensinamentos do líder religioso. Ao narrar essa história transformadora, pai e filho descobrem um laço profundo, regado de fé, amor e compaixão. O filme estreia em 17 de abril, porém terá sessões antecipadas nos dias 12 e 13 de abril.



Confira o trailer: aqui.



O Cine Araújo promoverá uma sessão especial de “Um Filme Minecraft”, no dia 12 de abril, às 13h, adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. A exibição contará com som reduzido (entre 3.0 e 3.5 dB), luzes acesas, temperatura ajustada a 22 °C, portas abertas para livre circulação e ausência de trailers e propagandas, garantindo uma experiência mais confortável, acessível e acolhedora para todos os públicos.



Os ingressos para as estreias já estão à venda no site e aplicativo da Ingresso.com, além das bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo. O público também pode aproveitar a promoção “Dobradona Araújo”, que oferece dois ingressos pelo preço de um. A oferta é válida para entradas inteiras ou meia-entrada, desde que os bilhetes sejam para a mesma sessão e data. Mais informações e demais promoções estão disponíveis no site oficial do Cine Araújo, na seção de promoções.



*ATENÇÃO: Verifique a classificação indicativa dos filmes. Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.

Leia Também