1ª Edição do Festival Feira e Gastronomia será realizada neste domingo (10) em São Carlos

No próximo domingo, São Carlos receberá a 1ª. Edição do Festival Feira e Gastronomia. O Festival reunirá na AEASC Associação dos Engenheiros e Arquitetos, um grupo seleto de expositores com produtos diferenciados e exclusivos, além de boa música e gastronomia diversificada. Entrada será gratuita.

Comida boa, artesanato, presentes especiais, um evento cheio de atrações.

Serviço:

Dia 10 de Dezembro, das 12h às 20h

Festival Feira e Gastronomia

Local: Associação dos Engenheiros e Arquitetos – AEASC

Av. Comendador Alfredo Maffei, 2915

Mais informações: Fernando Saldanha 11 9 9390 6255

