Tenda Atacado está contratando; confira as vagas disponíveis

Tenda Atacado - Crédito: reprodução/Google

A Tenda Atacado de São Carlos está com vagas de emprego em aberto, confira:

- Operador(A) De Caixa

- Repositor(A)

- Fiscal De Prevenção De Perdas

- Repositor PCD (A)

Benefícios:

-. Assistência odontológica

-. Vale-transporte

-. Refeição no local

-. Assistência médica

-. Estacionamento

Como se candidatar

Para obter mais informações sobre as vagas e para se candidatar, acesse esse link.

Sobre a Tenda

100% brasileira, referência no atacado e no varejo, A Tenda Atacado atualmente conta com um time de mais de 8 mil colaboradores em mais de 40 lojas físicas e online. (Fonte: Site Tenda).

