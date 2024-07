Spani Atacadista está com vagas abertas para jovem aprendiz em São Carlos

Spani Atacadista - Crédito: Divulgação

O Spani Atacadista, localizado na avenida Getúlio Vargas está com vagas de emprego para jovem aprendiz e operador de empilhadeira, ambos no regime CLT.

O programa de aprendizagem é uma oportunidade para que os jovens se preparem para um futuro profissional, absorvendo conhecimentos e aprendendo como se comportar no ambiente organizacional. O objetivo é capacitar o jovem de forma assertiva no seguimento do atacarejo, desenvolvê-lo seguindo a cultura e valores do grupo, e com isso reter uma maior quantidade de profissionais ao final do programa.

Os interessados devem acessar esse link para mais informações e candidatar-se para a vaga.

